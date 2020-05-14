"БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" заявила об угрозе остановки завода в Усть-Каменогорске

Усть-Каменогорск. 13 мая. Kazakhstan Today - Группа компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" заявила о том, что конвейер Усть-Каменогорского автосборочного завода может быть остановлен с риском вынужденного прекращения инвестиционной деятельности холдинга, передает Kazakhstan Today.

Коллектив компании обратился к премьер-министру Казахстана, главе Министерства индустрии и инфраструктурного развития и депутатам обеих палат парламента с просьбой не допустить подобного развития событий, проинформировали в пресс-службе компании.

Как сообщил генеральный директор АО "АЗИЯ АВТО Казахстан", руководитель проекта строительства автопромышленного кластера полного цикла Ержан Мандиев, 11 апреля компания получила письмо из Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В нем сообщается, что профильное ведомство расторгает действующее соглашение о промышленной сборке. Таким образом, договоренности между государством и холдингом в части развития наших производственных проектов аннулируются. На практике это означает остановку работы действующего конвейера "АЗИЯ АВТО" и строительства мощностей полного цикла - на нашей новой площадке в Усть-Каменогорске. Также нам стало известно о спешном внесении поправок в Предпринимательский кодекс, которые перечеркнут возможность продолжения строительства", - заявил он.





По словам Мандиева, ранее профильное министерство оказывало последовательную и всестороннюю поддержку производственному проекту, который был отнесен к числу приоритетных в рамках программ развития промышленности.

К сожалению, нам не удалось выяснить, в чем подоплёка столь резкого изменения позиции профильного ведомства. Но мы ясно осознаем, что недружественные действия, предпринятые в наш адрес в период коронакризиса, не случайны. Кто-то решил воспользоваться нештатной ситуацией и монополизировать рынок. Люди, которые пошли на этот шаг, преследуют собственные корыстные цели. Цели эти расходятся с интересами страны", - заявил гендиректор компании в своем обращении.

Он указал на то, что с момента запуска "АЗИЯ АВТО" выплатил в бюджет РК $511 млн. В мощности полного цикла уже инвестировано $74 млн и планируется вложить еще $90 млн. Это собственные средства холдинга.

Мы рассчитываем, что наши слова будут услышаны, что нам позволят завершить строительство, и новые производственные мощности начнут приносить пользу стране", - заключил Ержан Мандиев.

В свою очередь, генеральный директор усть-каменогорского автосборочного завода АО "АЗИЯ АВТО" Ерик Сагымбаев заявил, что предприятие готово к аудитам.

Если профильное ведомство считает нужным оценить целесообразность господдержки, оказываемой предприятиям автопрома, проверить эффективность распределения государственных ресурсов, мы такое решение поддерживаем. Мы ведем прозрачный, открытый бизнес и готовы к проверкам и экспертизе любого уровня. Но такая проверка должна носить гласный характер и коснуться всех предприятий отрасли. Подобная экспертиза не может носить кулуарный характер. Сегодня мы обращаемся к представителям государства и просим обеспечить всем участникам автомобильного рынка страны равные условия деятельности, предсказуемость и прозрачность принимаемых решений", - подчеркнул он.

Группа компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" (основана в 1992 году) - крупнейший холдинг на автомобильном рынке Казахстана. В состав группы входят автосборочный завод АО "АЗИЯ АВТО", дистрибьюторские и дилерские компании, осуществляющие продажи и обслуживание автомобилей марок Lada, Skoda, KIA, UAZ, Renault и другие. Собственная сервисно-сбытовая сеть холдинга насчитывает 44 автоцентра в 31 городе Казахстана и России.

Казахстанский автосборочный завод АО "АЗИЯ АВТО" - крупнейший производитель легковых автомобилей в Казахстане. Основан в 2002 году. Технологическими партнерами завода выступают ведущие мировые концерны: альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в лице Усть-Каменогорск. 13 мая. Kazakhstan Today - Группа компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" заявила о том, что конвейер Усть-Каменогорского автосборочного завода может быть остановлен с риском вынужденного прекращения инвестиционной деятельности холдинга, передает Kazakhstan Today.

Коллектив компании обратился к премьер-министру Казахстана, главе Министерства индустрии и инфраструктурного развития и депутатам обеих палат парламента с просьбой не допустить подобного развития событий, проинформировали в пресс-службе компании.

Как сообщил генеральный директор АО "АЗИЯ АВТО Казахстан", руководитель проекта строительства автопромышленного кластера полного цикла Ержан Мандиев, 11 апреля компания получила письмо из Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В нем сообщается, что профильное ведомство расторгает действующее соглашение о промышленной сборке. Таким образом, договоренности между государством и холдингом в части развития наших производственных проектов аннулируются. На практике это означает остановку работы действующего конвейера "АЗИЯ АВТО" и строительства мощностей полного цикла - на нашей новой площадке в Усть-Каменогорске. Также нам стало известно о спешном внесении поправок в Предпринимательский кодекс, которые перечеркнут возможность продолжения строительства", - заявил он.





По словам Мандиева, ранее профильное министерство оказывало последовательную и всестороннюю поддержку производственному проекту, который был отнесен к числу приоритетных в рамках программ развития промышленности.

К сожалению, нам не удалось выяснить, в чем подоплёка столь резкого изменения позиции профильного ведомства. Но мы ясно осознаем, что недружественные действия, предпринятые в наш адрес в период коронакризиса, не случайны. Кто-то решил воспользоваться нештатной ситуацией и монополизировать рынок. Люди, которые пошли на этот шаг, преследуют собственные корыстные цели. Цели эти расходятся с интересами страны", - заявил гендиректор компании в своем обращении.

Он указал на то, что с момента запуска "АЗИЯ АВТО" выплатил в бюджет РК $511 млн. В мощности полного цикла уже инвестировано $74 млн и планируется вложить еще $90 млн. Это собственные средства холдинга.

Мы рассчитываем, что наши слова будут услышаны, что нам позволят завершить строительство, и новые производственные мощности начнут приносить пользу стране", - заключил Ержан Мандиев.

В свою очередь, генеральный директор усть-каменогорского автосборочного завода АО "АЗИЯ АВТО" Ерик Сагымбаев заявил, что предприятие готово к аудитам.

Если профильное ведомство считает нужным оценить целесообразность господдержки, оказываемой предприятиям автопрома, проверить эффективность распределения государственных ресурсов, мы такое решение поддерживаем. Мы ведем прозрачный, открытый бизнес и готовы к проверкам и экспертизе любого уровня. Но такая проверка должна носить гласный характер и коснуться всех предприятий отрасли. Подобная экспертиза не может носить кулуарный характер. Сегодня мы обращаемся к представителям государства и просим обеспечить всем участникам автомобильного рынка страны равные условия деятельности, предсказуемость и прозрачность принимаемых решений", - подчеркнул он.

Группа компаний "БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО" (основана в 1992 году) - крупнейший холдинг на автомобильном рынке Казахстана. В состав группы входят автосборочный завод АО "АЗИЯ АВТО", дистрибьюторские и дилерские компании, осуществляющие продажи и обслуживание автомобилей марок Lada, Skoda, KIA, UAZ, Renault и другие. Собственная сервисно-сбытовая сеть холдинга насчитывает 44 автоцентра в 31 городе Казахстана и России.

Казахстанский автосборочный завод АО "АЗИЯ АВТО" - крупнейший производитель легковых автомобилей в Казахстане. Основан в 2002 году. Технологическими партнерами завода выступают ведущие мировые концерны: альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в лице АВТОВАЗа, группа Volkswagen AG в лице Skoda Auto, а также KIA Motors. Производственная мощность - 85 тыс. автомобилей в год., группа Volkswagen AG в лице ?koda Auto, а также KIA Motors. Производственная мощность - 85 тыс. автомобилей в год.

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