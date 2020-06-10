Самрук-Казына завершил размещение акций Казатомпрома на фондовой бирже МФЦА

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - АО "Самрук-Казына" завершило процесс размещения акций НАК "Казатомпром" в форме акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) путем продажи их на фондовой бирже Международного финансового центра Астана гражданам Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Сбор заявок от граждан проводился в период с 15.40 3 июня по 16.00 8 июня 2020 года. В результате открытого предложения от граждан РК поступило 615 заявок на общее количество 203 тыс. акций и 921 тыс. ГДР, что превысило уровень предложения в 2,9 раза. По сравнению с предыдущим размещением акций Компании количество граждан, принявших участие в размещении, выросло более чем в 5 раз и составило 564 человека", - сообщили в пресс-службе "Самрук-Казына".

В Фонде подчеркнули, что в условиях турбулентности на рынках капитала и при экономических вызовах в экономике, выбрано оптимальное время для проведения размещения по ускоренной подписке, что привлекло большой спрос со стороны инвесторов и получило положительную оценку со стороны инвестиционного сообщества.

Фонд, придерживаясь принципов равного доступа в условиях повышенного спроса на акции, а также в целях максимального охвата граждан ограничил объем акций или ГДР в одни руки в количестве не более 1960 штук.

Данное размещение акций позволит придать импульс дальнейшему развитию внутреннего фондового рынка в целом и биржи МФЦА в частности. Кроме того, размещения акций национальных компаний становятся доступной альтернативной сбережению и инвестированию накоплений населения страны", - отметили в пресс-службе.

Сообщается также, что размещение является частью третьего этапа по приватизации АО "НАК "Казатомпром", тогда как общий объем третьего этапа составил $211,6 млн среди международных и отечественных инвесторов, из которых 27% пришлось на юридические и физические лица РК.

Фонд продолжит реализацию программы приватизации и подготовку других национальных компаний к проведению IPO, которые будут осуществляться исходя из внешних экономических и отраслевых условий в сроки, согласованные с правительством Республики Казахстан.

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