Казахстанцы потребляют мало рыбы - Минэкологии

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today -Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Об этом ходе заседания правительства сообщил министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мазгум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Так, если ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 килограммов рыбной продукции в год на человека, то в Казахстане это цифра составляет менее 4 килограммов", - отметил глава Минэкологии.

По его словам, в соседних России и Китае потребляется 20, 40 килограммов на человека, соответственно. Таким образом, с учетом приграничных районов потенциальная ниша для экспорта рыбной продукции могла бы составить более 3 млн тонн.

Мирзагалиев также сообщил, что общий объем рынка рыбы и рыбной продукции страны в 2019 году составил порядка 66 ты. тонн. Его структура выглядит следующим образом:

- рыболовство - 45 тыс. тонн;

- рыбоводство - 7,4 тыс. тонн;

- экспорт - 30 тыс. тонн;

- импорт - 43,5 тыс. тонн.

Казахстан импортирует океаническую рыбу и морепродукты, это сельдь, скумбрия, креветки, мидии и так далее. Импорт приходится на Норвегию, Россию, Исландию, Китай и страны Прибалтики", - пояснил Мирзагалиев.

В свою очередь, ежегодно Казахстан экспортирует 30 тыс. тонн рыбной продукции на сумму около 60 млн долларов США в 36 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В основном мы экспортируем филе рыбы, вялено-копченую продукцию и мороженую тушку рыбы. Например, филе судака является казахстанским брендом в странах Европейского союза (Германия, Нидерланды), вялено-копченая продукция экспортируется в Россию, Украину, Литву, Китай и другие страны. При этом, рядом с нами есть значительные потенциальные рынки для экспорта", - рассказал он.

Министр экологии сообщил, что сегодня в Казахстане функционируют более 1000 субъектов рыбного хозяйства, за которыми закреплено 1646 рыбохозяйственных водоемов и их участков. В отрасли занято более 11 тыс. человек. В 2019 году выловлено 45 тыс. тонн рыбы.

Основное рыболовство ведется в Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

В Казахстане также имеется большой потенциал для развития рыбоводства", - подчеркнул глава МЭГПР.

Так, за последние 7 лет объем выращенной рыбы увеличился в 9 раз - с 800 тонн до 7,4 тыс. тонн. Выращиванием рыбы в стране занимаются 180 рыбоводных хозяйств, где занято более 1 тыс. (1126) человек. "Хозяйств по искусственному выращиванию должно стать в разы больше, для того чтобы достичь рекомендованных ВОЗ нормы потребления в 16 килограммов на душу населения, необходимо выращивать около 300 тыс. тонн", - подчеркнул Мирзагалиев.

Лидером по искусственному выращиванию рыбы является Туркестанская область с объемом в 5 тыс. тонн (68,7%), Алматинская область - около 1000 тонн (12,8%), Северо-Казахстанская область - 380,0 тонн и Восточно-Казахстанская область - порядка 300 тонн.

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