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Особое внимание следует уделить развитию коридора Север - Юг - Токаев

29.06.2022, 18:09 17781
Особое внимание следует уделить развитию коридора Север - Юг - Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - В условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей прикаспийских государств, заявил на саммите в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Особое внимание следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север - Юг. Для этого можно было бы максимально использовать возможности железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран, которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней", - заявил глава Казахстана. 

 
Он также отметил, что в последнее время существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.
 
По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами - более чем на 9%.
 

С целью наращивания объема грузопотоков по морю мы приступили к модернизации его портовой инфраструктуры и расширению морского флота. Считаю, нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы", - подчеркнул Токаев.

 

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Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи

30.06.2022, 19:51 2716
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - 30 июня состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов, сообщает пресс-служба МЭ РК. 
 
На заседании обсуждалось выполнение в мае странами обязательств по соглашению. 
 
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на август на 0,648 млн барр./сут. 
 
Обязательства Казахстана на август составят 1,706 млн барр./сут.
 

Токаев акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют

30.06.2022, 19:35 2796
Токаев акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Под председательством главы государства состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие началось с обсуждения концепции развития финансового сектора. По данному вопросу выступили заместитель председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, сообщает пресс-служба Акорды
 
Президент в целом одобрил представленные подходы. При этом он акцентировал внимание на перспективах внедрения и использования блокчейн-технологий и цифровых валют центральных банков.
 

Данное направление - не просто "футуристический" взгляд на будущее финансовых систем, а реализуемые проекты. Многие государства уже приступили к физическому тестированию своих цифровых валют. Разрабатываются и создаются экосистемы для их деятельности. Мы должны быть готовы к адаптации наших институтов к новым реалиям", - считает Касым-Жомарт Токаев.

 
Наряду с этим глава государства остановился на задачах по противодействию финансовым пирамидам. Согласно приведенной в выступлении статистике, за первые пять месяцев текущего года такие организации уже завладели имуществом более 17 тысяч вкладчиков на сумму свыше 27 млрд тенге.
 

Считаю необходимым учесть в рамках концепции развития финансового сектора меры, направленные на заблаговременное выявление организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативное реагирование, усиление информирования граждан о признаках финансовых мошенников", - поручил президент.

 
Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал принятие конкретных мер по более активному кредитованию банками реального сектора экономики. Он указал на ряд проблем в этой сфере и поручил финансовым регуляторам предложить конкретные решения.
 
Кроме того, глава государства назвал важной задачей перенаправить инструменты Нацбанка, правительства в сторону стимулирования перетока банковской ликвидности на поддержку предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.
 
Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по развитию безопасной атомной и водородной энергетики в стране. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Болат Акчулаков и председатель АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.
 
Президент привел данные МАГАТЭ, согласно которым на долю атомной энергетики приходится порядка 10 % мировых электрогенерирующих мощностей, что делает данный сектор четвертым крупнейшим источником электроэнергии после угля (36,7 %), газа (23,5 %) и гидроэнергетики (16 %).
 

Атомная энергетика производит более трети от общего количества низкоуглеродного электричества, сокращая годовые выбросы CO2 примерно на 2 млрд тонн, что равнозначно выбросам 400 млн автомобилей. В то же время в отношении будущего атомной энергетики доля неопределенности, связанной с различными факторами, достаточно высока. Однако очевидно, что в условиях текущего энергетического кризиса и волатильности цен на энергоресурсы вопросы использования "мирного атома" включены в повестку многих правительств. Так, на фоне геополитической напряженности Международное энергетическое агентство призвало страны Европейского союза отложить закрытие всех АЭС", - сказал он.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что на текущий момент в мире существует более 440 ядерных реакторов в 32 странах и около 20 стран рассматривают возможность строительства на своей территории АЭС, среди которых помимо Казахстана такие страны, как Чили, Индонезия, Алжир, Филиппины, Эфиопия, Сенегал и другие.
 
Вместе с тем президент считает важным определить шорт-лист поставщиков технологий, где помимо ценовых параметров акцент должен быть сделан на надежности технологий.
 
В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приоритетность повышения образовательной и производственной компетенции.
 

Другими словами, мы должны обеспечить подготовку будущих поколений квалифицированных физиков, атомщиков, инженеров и технических специалистов, создать совершенно новую образовательную и производственную базу", - заявил глава государства.

 
Президент поручил предметно изучить опыт Турции по строительству АЭС "Аккую".
 
Заключительным пунктом повестки дня стал вопрос совершенствования миграционной политики. Докладчиком по этой теме выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
 
Комментируя ее выступление, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности привлечения трудовых мигрантов, которые будут создавать добавленную стоимость с точки зрения развития экономики и интеллектуального потенциала нашей нации.
 

В Минэнерго разработали механизм специального соглашения об инвестициях для нефтегазохимических комплексов

30.06.2022, 14:15 5996
В Минэнерго разработали механизм специального соглашения об инвестициях для нефтегазохимических комплексов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Министерством энергетики РК разработан механизм специального соглашения об инвестициях для крупных нефтегазохимических комплексов по принципу "одного документа", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Одним из приоритетов развития энергетической отрасли Казахстана является нефтегазохимическая промышленность. В настоящее время в целях повышения инвестиционной привлекательности нефтегазохимических проектов Министерством энергетики РК разработан механизм специального соглашения об инвестициях для крупных нефтегазохимических комплексов по принципу "одного документа", который будет способствовать улучшению инвестиционного климата для производства товаров с высокой добавленной стоимостью в сфере нефтегазохимии", - сообщили в пресс-службе министерства. 

 
Отмечается, что правительство Казахстана совместно с ассоциацией "Казахстанский совет иностранных инвесторов" работает над внедрением улучшенного модельного контракта и лицензии на геологическое изучение недр. 
 

Эти документы предусматривают применение фискальных и регуляторных преференций для сложных в разработке проектов, а также газовых и морских проектов", - добавили в пресс-службе.

 

Снижение уровня воды в Сырдарье грозит дальнейшим сокращением производства риса в Казахстане

30.06.2022, 10:42 9206
Снижение уровня воды в Сырдарье грозит дальнейшим сокращением производства риса в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Производство риса в Казахстане сократилось на 2%, а снижение воды в Сырдарье грозит дальнейшим сокращением его производства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За январь-май 2022 года в стране произвели 89 тысяч тонн риса - на 1,9% меньше, чем годом ранее. 93,1% всего производства в региональном разрезе приходится на Кызылординскую область: 82,8 тысячи тонн, причем здесь годовой рост составил 3,6%, информирует energyprom.kz.
 
Кроме главного рисоводческого региона рис также производится в Алматинской и Туркестанской областях - 4,3 тысячи и 1,8 тысячи тонн соответственно. В обоих регионах отмечен спад объемов выпуска: в Алматинской - на 11,8%, а в Туркестанской - сразу в 3,2 раза.
 

В целом по итогам января-декабря 2021 года производство риса в стране демонстрировало рост на 5,7% за год, до 210,7 тысячи тонн", - сообщают аналитики.

 
Напомним, снижение уровня воды в Сырдарье вызвало сокращение лимита на поливную воду, поступающую в Кызылординскую область. Дефицит стал причиной сокращения объемов посева риса на 11 тысяч гектаров.
 
Казахстанские рисоводы перекрыли спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на рис (полуобрушенный, или полностью обрушенный, или расколотый) за январь-апрель текущего года на 95,3% против 97,3% годом ранее. Доля импорта, соответственно, выросла до 4,7%. В страну завезли 3,5 тысячи тонн риса, сразу на 76,6% больше, чем годом ранее.
 
Экспорт в то же время сократился на 28,9%, до 28,7 тысячи тонн.
 
В итоге реализация на внутреннем рынке выросла на 41,7% за год, до 46,4 тысячи тонн.
 
По итогам четырех месяцев на экспорт отправили 29,1 тысячи тонн риса на сумму 11 млн долларов США. Сокращение в натуральном выражении составило 29,1%, в денежном - 5,6%.
 
По данным аналитиков, большая часть казахстанского риса отправляется в страны СНГ - 27,2 тысячи тонн на сумму 9,9 млн долларов США. В этом сегменте экспорт в натуральном выражении сократился на 32%. Наибольшие объемы поставляются в Россию: 14 тысяч тонн, плюс 70,6%. В тройке лидеров также оказались Таджикистан и Украина.
 
В остальные страны мира, не входящие состав СНГ, Казахстан отправил 1,9 тысячи тонн риса - на 81% больше, чем годом ранее. Здесь лидируют Монголия, Ирак и Турция.
 
В мае текущего года розничная цена на рис в среднем по РК составила 406 тенге за килограмм - на 1,8% больше, чем в апреле. При этом отмечается, что стоимость риса с начала года выросла на 10,2%, за год - на 10,7%.
 
Среди крупных городов страны самые высокие цены на рис фиксируются в столице - 537 тенге за килограмм. Далее идут Актау и Караганда (490 тенге за килограмм в каждом), а также Павлодар (457 тенге за килограмм).
 
Дешевле всего рис стоил в Петропавловске - 302 тенге за килограмм.

Как сообщалось ранее, в Казахстане в рамках диверсификации водоемких культур сокращают площадь посева риса. По данным Минсельхоза РК, ожидается снижение площади посева культуры на 8,7 тысячи гектаров по сравнению с 2021 годом.
 

Коды налоговых органов утверждены в новых областях Казахстана

30.06.2022, 09:18 10496
Коды налоговых органов утверждены в новых областях Казахстана
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Внесенными изменениями в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 утверждены коды органов государственных доходов новых областей. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые коды необходимы для предоставления налоговой отчетности и уплаты налогов, пояснили в пресс-службе Комитета государственных доходов РК.
 
 
ДГД по области Жетісу КГД МФ РК        7001
 
УГД по Аксускому району                   7002
 
УГД по Алакольскому району         7003
 
УГД по Каратальскому району         7004
 
УГД по Кербулакскому району         7005
 
УГД  по Коксускому району         7006
 
УГД по Панфиловскому району         7007
 
УГД по Сарканскому району         7008
 
УГД по Ескельдинскому району         7009
 
УГД по городу Талдыкоргану         7010
 
УГД по городу Текели                   7011
 

ДГД по области Абай КГД МФ РК         7101
 
УГД по Абайскому району                   7102
 
УГД по Аягозскому району                   7103
 
УГД по Бескарагайскому району         7104
 
УГД по Бородулихинскому району         7105
 
УГД по Жарминскому району         7106
 
УГД по городу Курчатову                   7107
 
УГД по Урджарскому району         7108
 
УГД по Кокпектинскому району        7109
 
УГД по району Аксуат                   7110
 
УГД по городу Семею                   7111
 

ДГД по области Улытау КГД МФ РК  7201
 
УГД по Жанааркинскому району         7202
 
УГД по Улытаускому району         7203
 
УГД по городу Жезказгану                   7204
 
УГД по городу Каражалу                   7205
 
УГД по городу Сатпаеву                   7206

Ранее в КГД сообщали, что юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. Поскольку в информационных системах перерегистрация налогоплательщиков будет проведена автоматически. Также автоматически будут обновлены адреса, по которым зарегистрированы контрольно-кассовые машины (ККМ).
 

Глава Минсельхоза прокомментировал пятикратное подорожание сахарной свеклы в РК

29.06.2022, 16:34 18911
Глава Минсельхоза прокомментировал пятикратное подорожание сахарной свеклы в РК
Фото: Минсельхоз РК
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Глава Министерства сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сегодня рассказал, почему сахарная свекла подорожала в 5 раз и почему производителям не хватает собственного сырья для производства сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Одной из причин стало то, что поставщики сахарной свеклы подняли цены. 
 

Если раньше мы покупали свеклу по 3-5 тысяч тенге за тонну, то сейчас цена сырья составляет 15 тысяч", - рассказал Карашукеев в среду. 

 
По его словам, с учетом субсидий, расходов на сырье и оплату труда стоимость переработки одной тонны сахарной свеклы составила 9 тысяч тенге. 
 
Что касается казахстанских производителей, по словам главы МСХ, весной он лично посетил Алматинскую и Жамбылскую области и провел переговоры с фермерами, выращивающими сахарную свеклу.
 

Нам удалось увеличить закупочную цену на 3-5 тысяч, до 15 тысяч тенге, субсидии тоже увеличили до 15 тысяч тенге. С их учетом наши фермеры получат до 30 тысяч тенге за тонну сахарной свеклы. Это существенный рост, и он позволит нам сохранить рентабельность", - заявил Карашукеев. 

 
В то же время он выразил сомнение, что в ближайшее время удастся удовлетворить потребности производителей сахара в отечественном сырье. У проблемы есть две причины: недостаток воды для полива выращиваемой сахарной свеклы и нехватка финансирования. Между тем выращивание сахарной свеклы требует высоких затрат и хорошего полива.
 
Так, в 2020 году в Алматинской области тысяча гектаров свеклы пропали из-за нехватки воды.
 

Фермеры, конечно, испугались этого и начали сокращать площади посева, чтобы снизить свои потери", - рассказал Карашукеев.

 
Сейчас, по его словам, разработана отдельная дорожная карта по сахарной свекле. 
 
Также планируется выращивать сахарную свеклу в Павлодарской области, для чего в регионе планируется выделить под поля более 20 тысяч гектаров земли. Вопрос лишь в финансировании проекта. Как отмети глава Минсельхоза, на строительство сахарного завода мощностью 8-13 тысяч тонн понадобится от 150-200 млрд тенге. 
 

Есть вариант - построить небольшие сахарные заводы. Выращивать в Павлодарской области сахарную свеклу и везти ее на юг нерентабельно", - сказал Карашукеев.


Напомним, на днях премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил правительству разобраться с ценами на сахар.
 

Госрегулирование розничных цен на автогаз планируют продлить в Казахстане

29.06.2022, 10:59 22231
Госрегулирование розничных цен на автогаз планируют продлить в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан подготовило проект поправок в приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По поручению главы государства от 5 января 2022 года было введено временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа (СНГ) с автогазозаправочных станций с установлением предельных цен от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Срок действия приказа истекает в июле 2022 года.
 
Однако в условиях свободного ценообразования на розничном сегменте рынка СНГ имеются риски резкого повышения цен и, как следствие, возникновения социальной напряженности в обществе.
 

В этой связи проектом приказа АЗРК (…) предлагается продлить ценовое регулирование розничной реализации СНГ с автогазозаправочных станций до конца текущего года", - говорится в пояснительной записке к документу.

 
Для этих целей по предложению правительства 28 июня 2022 года парламентом принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования", которым исключен общий срок применения временного государственного ценового регулирования из статьи 119 кодекса (согласно статье 2 закона данная норма вводится в действие с 1 июля 2022 года). В настоящее время закон направлен на подпись главе государства.

Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА".
 

Компания, строящая газоперерабатывающий завод на Кашагане, перейдет в госсобственность

29.06.2022, 08:47 23726
Компания, строящая газоперерабатывающий завод на Кашагане, перейдет в госсобственность
Фото: astana-akshamy.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Компанию ТОО "GPC Investment" передадут в республиканскую собственность. Соответствующее постановление принято правительством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принять предложение ТОО "Tau Bereke Group" о передаче в республиканскую собственность 100 процентов долей участия в уставном капитале ТОО "GPC Investment" по договору дарения", - говорится в тексте постановления.

 
Компания "GPC Investment" является оператором проекта "Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд кубометров на базе сырья месторождения Кашаган", отметили в пресс-службе правительства.
 
В связи с тем что частный инвестор отказался продолжать реализацию проекта, компания "GPC Investment" будет передана на баланс АО "НК "QazaqGaz".
 

В свою очередь это позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газом по доступной для населения цене, а также своевременно реализовать проект строительства завода", - добавили в правительстве.

 

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