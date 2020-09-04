Инфляция в Казахстане в августе составила 0,1%, с начала года - 4,6%

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в августе 2020 года составила 0,1%, за январь - август - 4,6%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за восемь месяцев (август 2020 года к декабрю 2019 года) увеличились на 7,3%, непродовольственные товары - на 3,4%, платные услуги - на 2%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По информации статведомства, с начала текущего года (август к декабрю) повышение цен отмечено на крупы на 21,5%, картофель - на 21%, фрукты - на 18,4%, баранину - на 12,9%, сахар-песок - на 12,3%, муку - на 12,1%, макаронные изделия - на 10,7%, масло сливочное - на 9,9%, сыр сычужный - на 9,3%, конину - на 9,1%, говядину - на 8,1%, чай - на 7,8%, рыбу мороженую - на 7,3%, колбасные изделия, свинину - по 6,6%, булочные и мучные изделия - на 5,8%, молоко пастеризованное - на 5,2%, хлеб - на 4,5%, творог - на 3,4%. Табачные изделия подорожали на 10,8%, минеральная и питьевая вода - на 8,9%, прохладительные напитки - на 6,5%, алкогольные - на 6%. Снижение цен за фиксировано на яйца на 6,1%, овощи свежие - на 4,6%, пшено - на 2,4%, рис - на 2%.

Прирост цен на лекарства составил 7,5%, моющие и чистящие средства - 7,1%, бытовые приборы - 5%, строительные материалы - 4,9%, автомобили - 4,7%, ноутбуки - 3,3%, канцелярские товары - 3,2%. Бензин подорожал на 2,6%, а дизельное топливо подешевело на 3,2%.

Уровень цен на ритуальные услуги вырос на 5,7%, услуги здравоохранения - на 4,3%, парикмахерских и салонов красоты - на 3,8%, общественного питания - на 2,5%. Абонентская плата за доступ к сети Интернет повысилась на 2,2%. Проезд городским транспортом (такси) подорожал на 6%, железнодорожным пассажирским - на 4,4%, а воздушным - подешевел на 6,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на горячую воду снизились на 5,5%, отопление центральное - на 3,4%, канализацию - на 3,1%, холодную воду - на 2,2%, а на вывоз мусора - повысились на 11,1%, электроэнергию - на 3,5%.

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