В Нацбанке назвали причину ослабления курса тенге на 0,4% за день

Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию с обменным курсом тенге, передает Kazakhstan Today.

Курс тенге к доллару США на открытии торгов 30 сентября превысил отметку 431 тенге за доллар и ослаб на 0,4% по сравнению с закрытием предыдущего дня.

По словам Молдабековой, давление на национальную валюту оказывает падение цены на нефть и опасения рынка насчет дальнейших перспектив и спроса на углеводороды.

На фоне увеличения случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире усилились риски затяжного восстановления устойчивого спроса на топливо и роста мировой экономики. По ожиданиям многих экономистов и рыночных игроков, значительный рост потребления нефти произойдет только в последующие 1,5-2 года. Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает потенциальное возобновление добычи сырья в Ливии", - сказала она.

По информации Нацбанка, стоимость барреля нефти марки Brent 29 сентября снизилась с $42,43 до $41,03 или на 3,3%, а стоимость барреля марки WTI пробила отметку в $40, упав с $40,6 до $39,29, или на 3,2%.

Сегодня утром падение котировок продолжилось, Brent торгуется на уровне $40,54, что на 10,5% ниже уровня начала месяца. За этот же период курс тенге ослаб на 2,7% до 431,64. В целом на мировом финансовом рынке наблюдается возросшая волатильность и глобальный "risk-off", что отражается в негативной динамике валют развивающихся рынков. С начала месяца турецкая лира обесценилась на 6,7%, бразильский реал и мексиканское песо - на 2,6%. Существенное падение на 6,6% с начала сентября демонстрирует российский рубль. 29 сентября уровень национальной валюты РФ достигал многомесячного минимума в 79,97. Ослабление курса рубля обусловлено возросшими геополитическими рисками и сообщениями о возможном расширении санкционных списков ЕС. На этом фоне обменный курс тенге формируется в соответствии с динамикой внешних фундаментальных факторов, основным из которых является цена на нефть", - объяснила Алия Молдабекова.

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