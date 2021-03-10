Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в феврале составила 0,7%, с начала года - 1,3%, передает Kazakhstan Today.

За месяц (февраль 2021 года к январю 2021 года) цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,4%, платные услуги - на 0,3%.

Повышение цен отмечено на овощи свежие на 4,4%, яйца - на 3,6%, масло подсолнечное - на 2,3%, картофель - на 2,2%, сахар-песок - на 1,6%, фрукты свежие - на 1,5%, муку, хлеб - по 1,3%, макаронные изделия - на 1,2%, чай - на 1%, окорочка куриные - на 0,9%, крупы, масло сливочное - по 0,8%, говядину, баранину - по 0,7%, молоко пастеризованное, кефир, конину - по 0,6%. Табачные изделия подорожали на 2,3%, алкогольные напитки - на 0,7%. Снижение цен зафиксировано на капусту белокочанную на 2%, пшено - на 0,4%, рис - на 0,3%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Прирост цен на автомобили составил 1,7%, бытовые приборы - 1,2%, моющие и чистящие средства - 0,8%, одежду и обувь - 0,5%, строительные материалы - 0,4%, текстильные изделия, товары личного пользования - по 0,3%. Бензин подорожал на 0,5%.

Уровень цен на услуги кинотеатров повысился на 1,6%, здравоохранения - на 0,9%, посещение бани - на 0,6%, услуги парикмахерских и салонов красоты - на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на холодную воду снизились на 1,3%, водоотведение - на 0,4%, электроэнергию - на 0,3%.

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