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В Казахстане в июле инфляция составила 15%

01.08.2022, 13:30 18951
В Казахстане в июле инфляция составила 15%
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане инфляция в июле 2022 года в годовом исчислении составила 15%, за месяц - 1,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, платные услуги - на 9,2%", - проинформировали в Бюро национальной статистики. 


stat.gov.kz
Сообщается, что на продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок 87,3%, лук репчатый - 71,7%, муку - 36,6%. Снижение цен наблюдалось на морковь на 29,6%, свеклу - на 25,2%. 
 
По данным бюро, прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года (к июлю 2021 года) составил 14,2%. Уровень цен на товары личного пользования вырос на 26,3%, моющие и чистящие средства - на 23,5%, бытовые приборы - на 22,6%, строительные материалы - на 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода - на 19,1%, автомобили - на 15,2%, посуду - на 14,8%, текстильные изделия - на 11,5%, фармацевтическую продукцию - на 9,7%. 
 
Коме того, цены на платные услуги за год (июль 2022года к июлю 2021года) выросли на 9,2%. Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 19,1%, услуги общественного питания - на 16,8%, здравоохранения - на 15%, санаториев - на 14,1%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 13%, гостиниц - на 5,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,5%. 
 
По словам директора департамента статистики цен Бюро Куанышбека Жакыпбекулы, в сфере жилищно-коммунальных услуг наблюдаются, как повышение тарифов, так и понижение. 
 

В июле по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 2,4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 1,8%, а на центральное отопление - снизились на 2,3%, горячую воду - на 1,3%, водоотведение - на 0,5%" - сообщил Куанышбек Жакыпбекулы. 

 
Отмечается, что с января 2022 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 29,1%.
 

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В Казахстане меняют ставки платы за цифровой майнинг

02.08.2022, 15:06 1966
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Казахстане с 1 января 2023 года будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг. Ее градация будет зависеть от стоимости потребляемой электроэнергии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК (КГД), 11 июля 2022 года подписаны поправки в Налоговый кодекс РК, предусматривающие повышение ставки платы за цифровой майнинг.
 

В соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса, размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости одного киловатт-часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге. В случае использования дорогой электроэнергии, стоимостью за 1 киловатт-час от 24 тенге и выше, будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге", - пояснили в КГД. 

 
При использовании возобновляемых источников электрической энергии, произведенной на собственных электростанциях, ставка платы составит 1 тенге за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии. При использовании собственной электрической энергии плата исчисляется по ставке 10 тенге за 1 киловатт-час.
 
При отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии или нахождении их в неисправном состоянии плата исчисляется по ставке 25 тенге за 1 киловатт-час. В данном случае объем потребленной электрической энергии рассчитывается из расчета круглосуточного потребления максимальной мощности электрической энергии, пояснили в КГД.
 

Необходимо учесть, что при одновременном наличии нескольких оснований применения различных ставок платы применяется наиболее высокая ставка платы", - заключили в ведомстве.

 

Казахстан приостанавливает экспорт зерна

02.08.2022, 13:46 4526
Казахстан приостанавливает экспорт зерна
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Казахстане фактически выбрана квота на вывоз пшеницы и меслина в объеме 550 тыс. тонн, которая действует до 30 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В понедельник, 1 августа, трейдеры столкнулись с отказом Продкорпорации принимать зерно в рамках экспортных квот. При этом в документах на сайте Минсельхоза указывается, что к вечеру 1 августа выбрана примерно треть квоты – 169 тыс. тонн от 550 тыс., сообщает ElDala.kz.
 
В пресс-службе Продкорпорации пояснили, что трейдеры реализуют пшеницу в корпорацию ДО получения фитосанитарных сертификатов, разрешающих отправку продукции за границу. В соответствии с Правилами распределения количественных ограничений, утвержденных приказом МСХ, трейдеры должны реализовать на внутренний рынок 10% от вывозимого объема зерна.
 
По состоянию на 2 августа, Продкорпорация приобрела 55 тыс. тонн, определенных ей в рамках закупа у трейдеров, и остановила дальнейший закуп.
 
Вместе с тем Минсельхоз ежедневно публикует данные о количестве зерна, на которые выданы разрешения на вывоз.
 

Минсельхоз дает данные по фитосанитарным сертификатам, это те объемы, которые уже погружены в вагоны. Мы не выдаем квоты, но нам уже реализовано 10% от всего разрешенного к вывозу объема. С момента реализации зерна Продкорпорации и до получения фитосанитарных сертификатов проходит несколько дней, то есть, в течение примерно недели сертификаты будут полностью выданы. Фактически, объем квоты уже полностью освоен", - пояснили в Продкорпорации.

 
Таким образом, после выдачи оставшихся фитосанитарных сертификатов тем трейдерам, кто успел реализовать пшеницу Продкорпорации, экспорт до 30 сентября будет приостановлен.
 
В связи с этой ситуацией НПП "Атамекен" инициирует заседание межведомственной комиссии.

Как сообщалось ранее, МСХ РК прогнозирует урожай пшеницы на уровне 13-13,5 млн тонн.
 

В Казахстане разработают Концепцию развития сельских территорий

02.08.2022, 11:47 6361
В Казахстане разработают Концепцию развития сельских территорий
Фото: Primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил до 1 октября разработать Концепцию развития сельских территорий , передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания правительства РК министр нацэкономики Алибек Куантыров сообщил, что в целях координации и принятия новых мер по развитию сельских территорий министерством прорабатывается вопрос по разработке Концепции развития сельских территорий.
 

Концепция будет содержать комплексные меры по развитию инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного комплекса, а также по повышению кадрового потенциала, увеличению доступа населения к сети Интернет и ряд других мер. При этом в документе будут предусмотрены целевые параметры по каждому из вышеуказанных направлений, с определением по ним ответственных государственных органов", - сказал Куантыров.

 
Премьер-министр Смаилов поручил разработать данную концепцию до 1 октября текущего года.
 
По словам главы МНЭ, для развития инфраструктуры моно- и малых городов в 2022 году выделено 25,8 млрд тенге на реализацию 57 проектов в 28 моно- и малых городах.
 

На 1 августа акиматами освоено 9,2 млрд тенге или 35,8% от годового плана. Наименьшее освоение средств - в Павлодарской и Алматинской областях", - учтонил спикер.

 
Министерством в целях применения комплексного подхода к развитию моногородов, а также для систематизации и реализации новых мер разрабатывается соответствующая Дорожная карта. В ней предусмотрены вопросы разработки Единого перечня мер господдержки моногородов, Комплексных планов социально-экономического развития, создания индустриальных зон и территорий опережающего развития и др.
 
В целом, в ходе рассмотрения реализации нацпроекта "Сильные регионы - драйвер развития страны", было отмечено, что его исполнение позволило улучшить состояние инфраструктуры в населенных пунктах, обеспечить равный доступ населения к базовым услугам.
 
Доступ к водоснабжению обеспечен на 96%.
 

По проекту "Ауыл - Ел бесігі" модернизировано 480 опорных и спутниковых сел. В жилищное строительство привлечено 2,4 трлн тенге инвестиций. Строится жильё для работающей молодежи, для социально-уязвимых слоев населения и для многодетных семей", - отметил Алихан Смаилов. 

 
Плановая реализация принимаемых мер позволила повысить долю дорог республиканского значения в нормативном состоянии до 90% и долю автодорог местного значения до 80%.
 

Акимам регионов следует усилить работу по увеличению доли дорог местного значения в нормативном состоянии. При этом, отмечаю неисполнение некоторых показателей в сфере жилищного строительства, по выдаче бюджетных кредитов по проекту "С дипломом в село", удорожания проектов и корректировки проектно-сметной документации. До конца года осталось не так много времени, и данную работу необходимо активизировать. Реализация проектов должна быть у акимов и руководителей ответственных центральных госорганов на особом контроле", - высказался глава кабмина.

 
Смаилов поручил министерствам национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами обеспечить качественное и своевременное исполнение показателей и мероприятий нацпроекта.
 

Акиматам областей обеспечить прием, обустройство и поддержку переселенцев в соответствии с индикаторами национального проекта", - поручил премьер.

 

В Казахстане запретят продавать госактивы ниже балансовой стоимости

01.08.2022, 21:18 12821
В Казахстане запретят продавать госактивы ниже балансовой стоимости
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Премьер-министр лихан Смаилов провел заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, на котором рассмотрены предложения по пересмотру Комплексного плана приватизации до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в план приватизации включена 721 организация, из которых 230 продано, а еще порядка 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
При этом в настоящее время прорабатываются законодательные поправки по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости, недопущению аффилированности покупателя и продавца, сохранению госконтроля за стратегически важными объектами. 
 
В этой связи на основании новых подходов проведена актуализация перечня приватизации. В Комплексный план предлагается включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект. Часть компаний планируется вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда "Самрук-Казына". 
 
Премьер-министр в целом одобрил предлагаемые поправки в Комплексный план приватизации.
 

Байтерек запускает программу льготного лизинга сельхозтехники

01.08.2022, 16:47 15876
Байтерек запускает программу льготного лизинга сельхозтехники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" запускает Программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе холдинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для реализации Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет выделено 40 млрд тенге, из них 30 млрд тенге АО "Фонд развития промышленности" привлечет из средств АО "Жасыл Даму" (оператор РОП) и 10 млрд тенге АО "КазАгроФинанс" из рынков капитала", - проинформировали в холдинге.

 
Сообщается, что прием заявок на участие в программе начнется с 5 августа текущего года во всех филиалах АО "КазАгроФинанс".
 
Рассмотрением заявок, а также предоставлением в лизинг сельскохозяйственной техники отечественного производства будет заниматься АО "КазАгроФинанс" на следующих условиях:
 
  • срок лизинга - до 10 лет;
  • ставка вознаграждения - 6 % годовых;
  • первоначальный взнос (аванс) по лизингу - 0 % от стоимости предмета лизинга;
  • льготный период по возврату основного долга - 1 год;
  • сумма финансирования - не более 205 000 000 (двести пяти миллионов) тенге и не более трех единиц сельскохозяйственной техники на одного лизингополучателя.
 
Также важным условием является то, что на одного лизингополучателя финансирование будет предоставляться не более одного раза в течение двухлетнего периода.
 
В Программе будет участвовать следующая самоходная сельскохозяйственная техника отечественного производства:
 
  • Тракторы марок LOVOL, DEUTZ FAHR, TURAN, КИРОВЕЦ, БЕЛАРУС, RSM, YTO, CLAAS XERION, DONG FENG, WUZHENG;
  • Зерноуборочные (рисоуборочные) комбайны марок ESSIL, VECTOR, ACROS, TORUM, CLAAS TRION, DEUTZ FAHR;
  • Силосоуборочные комбайны: Кормоуборочный высокопроизводительный комбайн (КВК), Кормоуборочный самоходный комбайн (КСК).
 
В перечень производителей сельскохозяйственной техники входят: АО "АгромашХолдинг KZ", ТОО "Костанайский тракторный завод", ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация", ТОО "СемАЗ", ЧК Kazrost Engineering Ltd., ТОО "СТ ЭСЭМБЛИ", ТОО KazKioti, ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан".
 

Финансирование в рамках Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет носить револьверный характер, то есть платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых договоров финансового лизинга. Сама Программа будет рассчитана на 20 лет", - отметили в пресс-службе.

 

В Казахстане услуги детских центров развития подорожали на 6% за год

01.08.2022, 13:28 19456
В Казахстане услуги детских центров развития подорожали на 6% за год
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане по итогам июня 2022 года стоимость услуг детских центров развития выросла на 6,2% в годовой динамике, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным finprom.kz, в первом квартале текущего года услуги в области дошкольного воспитания и обучения в РК составили 150,7 млрд тенге, плюс 31,5% за год. В том числе услуги малых предприятий составили 140,3 млрд тенге, средних - 9,3 млрд тенге, крупных - 1,1 млрд тенге 
 

В разрезе форм собственности большая часть объёма оказанных услуг пришлась на государственные предприятия: 87,9 млрд тенге. На частные компании пришлось 62,4 млрд тенге, на иностранные - 382,6 млн тенге", - сообщили аналитики 


finprom.kz
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года объём услуг в секторе составлял 114,6 млрд тенге - на 8,5% больше, чем годом ранее. 
 
В региональном разрезе больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 21,6 млрд тенге - сразу на 51,6% больше, чем годом ранее. 
 
В тройке лидеров также оказались Алматинская область (15 млрд тенге, плюс 41,6% за год) и Алматы (13,7 млрд тенге, плюс 37,2%). 
 
Меньше всего услуг ожидаемо было оказано в Северо-Казахстанской области: 3,6 млрд тенге, плюс 29,3% за год. 
 
Отмечается, что наибольший рост объёма услуг наблюдался в столице, наименьший - в Кызылординской области. 
 

Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанкой области: плюс 20,8% за год. В тройку антилидеров также попали Атырауская (плюс 14,6%) и Кызылординская (плюс 14%) области", - проинформировали аналитики 

 
Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Павлодарской области: всего на 0,7%. Ещё в двух регионах - Алматы и Жамбылской области - цены остались на том же уровне, что и годом ранее.
 

Казахстанцам сделают перерасчет за отопление на 489 миллионов тенге

01.08.2022, 11:26 21301
Казахстанцам сделают перерасчет за отопление на 489 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии по всему Казахстану, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам перерасчетаьвозврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса в новом отопительном периоде (2022-2023 годов) либо за календарный год (до конца 2022 года), сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
 

Субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией", - пояснили в ведомстве.

 
Таким образом, за прошедший отопительный период 2021-2022 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 489 950 250 тенге с учетом НДС:
 
- по Алматы - 40 935 520 тенге;
 
- по Нур-Султану - 1 755 990 тенге;
 
- по Шымкенту - 27 698 240 тенге;
 
- по Алматинской области - 9 284 560 тенге;
 
- по Акмолинской области - 20 338 930 тенге;
 
- по Атырауской области - 8 275 780 тенге;
 
- по Актюбинской области - 20 185 000 тенге;
 
- по Восточно-Казахстанской области - 186 251 070 тенге;
 
- по Жамбылской области - 16 585 480 тенге;
 
- по Западно-Казахстанской области - 786 580 тенге;
 
- по Карагандинской области - 81 306 480 тенге;
 
- по Костанайской области - 4 449 030 тенге;
 
- по Кызылординской области - 38 824 760 тенге;
 
- по Павлодарской области - 3 138 510 тенге;
 
- по Северо-Казахстанской области - 26 648 420 тенге;
 
- по Туркестанской области - 3 485 900 тенге.
 

При этом, для потребителей Мангистауской области перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха", - заключили в комитете.

 

Ограничение на вывоз наличных долларов позволило снизить спекулятивный спрос – Пирматов

31.07.2022, 19:30 27326
Ограничение на вывоз наличных долларов позволило снизить спекулятивный спрос – Пирматов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ – Ограничительная мера на вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты позволила снизить давление спекулятивного спроса, рассказал председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ограничительная мера на вывоз иностранной валюты из Казахстана позволила снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза иностранной валюты из страны. Аналогичные меры были приняты соседними странами в регионе для обеспечения стабильного функционирования внутренней финансовой системы, сообщил Пирматов. 
 
Указом президента РК от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" введены ограничения на вывоз из территории РК наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США, рассчитанной по курсу НБРК на дату вывоза.
 
По словам председателя Нацбанка РК, указ не предусматривает каких-либо исключений (изъятий) в отношении отдельных категорий субъектов и лиц, выезжающих за пределы Республики Казахстан.
 
Кроме того, в Казахстане действует либеральный валютный режим, не предусматривающий каких-либо ограничений на осуществление резидентами предпринимательской деятельности с нерезидентами. 
 

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