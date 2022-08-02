В Казахстане в июле инфляция составила 15%

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане инфляция в июле 2022 года в годовом исчислении составила 15%, за месяц - 1,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, платные услуги - на 9,2%", - проинформировали в Бюро национальной статистики.





stat.gov.kz Сообщается, что на продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок 87,3%, лук репчатый - 71,7%, муку - 36,6%. Снижение цен наблюдалось на морковь на 29,6%, свеклу - на 25,2%.

По данным бюро, прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года (к июлю 2021 года) составил 14,2%. Уровень цен на товары личного пользования вырос на 26,3%, моющие и чистящие средства - на 23,5%, бытовые приборы - на 22,6%, строительные материалы - на 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода - на 19,1%, автомобили - на 15,2%, посуду - на 14,8%, текстильные изделия - на 11,5%, фармацевтическую продукцию - на 9,7%.

Коме того, цены на платные услуги за год (июль 2022года к июлю 2021года) выросли на 9,2%. Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 19,1%, услуги общественного питания - на 16,8%, здравоохранения - на 15%, санаториев - на 14,1%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 13%, гостиниц - на 5,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,5%.

По словам директора департамента статистики цен Бюро Куанышбека Жакыпбекулы, в сфере жилищно-коммунальных услуг наблюдаются, как повышение тарифов, так и понижение.

В июле по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 2,4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 1,8%, а на центральное отопление - снизились на 2,3%, горячую воду - на 1,3%, водоотведение - на 0,5%" - сообщил Куанышбек Жакыпбекулы.

Отмечается, что с января 2022 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 29,1%.