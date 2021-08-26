МВФ выделил Казахстану 1,57 млрд долларов

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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Международный валютный фонд выделил Казахстану 1,57 млрд долларов для финансирования долгосрочных нужд, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

23 августа 2021 года вступило в силу решение совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) касательно общего распределения специальных прав заимствования (далее - СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов США. Казахстану было выделено 1,11 млрд СДР на сумму, эквивалентную 1,57 млрд долларов США", - сообщает пресс-служба Нацбанка .

Одиннадцатое по счету распределение является крупнейшим распределением СДР в истории МВФ, которое, по оценкам экспертов, положительно отразится на улучшении устойчивости и стабильности мировой экономики.

Решение МВФ о распределении СДР принято в целях предоставления дополнительной ликвидности в глобальную экономику для финансирования долгосрочных нужд стран – членов МВФ. Выделение этих средств послужит также стимулом для восстановления мировой экономики после пандемии", - говорится в пресс-релизе.

Дополнительный выпуск СДР распределен между странами-членами МВФ пропорционально их квотам в организации. При этом страны-члены вправе использовать распределенные СДР по своему усмотрению. СДР, являясь частью валютных резервов, могут храниться или обмениваться в целях получения свободно конвертируемой валюты от других стран-членов. Кроме того, страны-члены с прочными позициями по внешнеэкономическим операциям могут добровольно передать распределенные СДР для помощи более бедным и уязвимым странам в целях восстановления их экономики после кризиса.

Для справки: СДР представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ, который дополняет международные резервы страны. Стоимость СДР устанавливается МВФ ежедневно на основе 5 валют, входящих в корзину СДР (доллар США, японская иена, евро, фунт стерлингов и китайский юань).

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