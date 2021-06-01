В 2020 году Казахстан привлек более 17 млрд долларов иностранных инвестиций

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - В 2020 году в период пандемии Казахстану удалось привлечь 17,1 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Беспрецедентный кризис, разразившийся в период пандемии, создал предпосылки "идеального шторма", внеся существенные изменения в архитектуру торгово-экономических отношений в мире. К сожалению, пандемия COVID-19 вновь актуализировала в международной практике такие, казалось бы, отжившие явления, как национальный эгоизм, регионализм, протекционизм, задав противоположный курс глобализации", - сообщил на брифинге в СЦК сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.

Таким образом, отметил спикер, по итогам 2020 года объём прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике сократился на 42%.

Вследствие своевременно принятых мер, в 2020 году в Казахстан удалось привлечь 17,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, нивелируя снижение притоков зарубежного капитала до 30%", - проинформировал Айдаров.

Он уточнил, что за последние 10 лет ежегодный приток инвестиций в Казахстан составил в среднем около 22-24 млрд долларов, за исключением кризисов 2015 и 2020 годов.

Более того, в прошлом году наши усилия были направлены на недопущение заморозки проектов, реализация которых была начата до пандемийного периода. Как результат, можно отметить ввод в эксплуатацию 41 инвестиционного проекта с иностранным участием на общую сумму 1,6 млрд долларов с созданием более 7 тыс. рабочих мест", - добавил спикер.

Среди упомянутых проектов строительство нового аэропорта в Туркестанской области, гостиничного комплекса в Актау, СЭС в Жамбылской области, а также производство технических газов в Карагандинской области.

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