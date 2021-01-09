Инфляция в Казахстане в 2020 году составила 7,5%

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в декабре 2020 года составила 0,9%, за 2020 год - 7,5%, передает Kazakhstan Today.

За 2020 год (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) цены на продовольственные товары увеличились на 11,3%, непродовольственные товары - на 5,5%, платные услуги - на 4,2%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

За прошедший год повышение цен отмечено на сахар-песок на 33,9%, масло подсолнечное - на 33,7%, крупы - на 28,7%, яйца - на 20%, картофель - на 16,8%, муку - на 16,3%, овощи свежие, баранину - по 15,4%, фрукты свежие - на 14,9%, макаронные изделия - на 14,7%, масло сливочное - на 13,6%, конину - на 11,9%, сыр сычужный - на 11,4%, чай - на 11,2%, рыбу мороженую - на 10,1%, говядину - на 10%, молоко - на 9,7%, свинину - на 8%, хлеб - на 5,9%. Табачные изделия подорожали на 14,9%, минеральная и питьевая вода - на 10,4%, алкогольные напитки - на 7,8%. Снижение цен зафиксировано на окорочка куриные на 5,7%, пшено - на 2,6%, рис - на 1,7%.

Прирост цен на ювелирные изделия из золота составил 13%, моющие и чистящие средства - 10,2%, лекарства - 9,9%, товары личного пользования - 9,4%, бытовые приборы - 8%, автомобили - 7,3%, ноутбуки - 6,7%, мебель и предметы домашнего обихода - 6,6%, посуду - 6,1%, одежду и обувь - 4,8%. Уголь каменный подорожал на 3,5%, бензин - на 2,5%, а дизельное топливо подешевело на 6,6%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств увеличился на 10%, услуги кинотеатров подорожали на 8,1%, парикмахерских и салонов красоты - на 7,2%, общественного питания - на 6,9%, здравоохранения - 6,3%, на посещение бани - на 5,7%, ритуальные услуги - на 5,6%. Проезд на такси подорожал на 6,8%, на железнодорожном пассажирском транспорте - на 4,2%, а на воздушном подешевел на 6,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 20,5%, электроэнергию - на 6,5%, холодную воду - на 1%, горячую воду - на 0,7%, а на отопление центральное снизились - на 2%, канализацию - на 1,4%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства