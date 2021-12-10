Пик инфляции в первом квартале 2022 года прогнозирует Нацбанк

НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - По прогнозам Национального банка Республики Казахстан, пик инфляции в стране придется на первый квартал 2022 года. Об этом в ходе заседания правительства рассказал председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках прогнозного раунда "ноябрь-декабрь" Нацбанк обновил прогнозы основных макроэкономических показателей.

С учетом выхода высокой базы 2021 года и постепенного сокращения внешнего инфляционного давления в течение 2022 года ожидается замедление инфляции, пик которой ожидается в первом квартале - 8,8% в среднем за квартал", - заявил Досаев.

В соответствии с обновленным базовым сценарием при цене на нефть $70 за баррель инфляция к концу 2022 года составит 6-6,5% с учетом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Он также проинформировал, что в Казахстане по итогам ноября текущего года годовая инфляция замедлилась впервые за восемь месяцев с 8,9% до 8,7% на фоне замедления продовольственной инфляции с 11,3% до 10,9%, а также платных услуг с 6,9% до 6,4%.

Месячная инфляция в ноябре составила 0,7% и сформировалась ниже средних значений за пять лет. Замедление продовольственной инфляции обусловлено высокой базой предыдущего года и проводимой правительством работой по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Тем не менее продовольственная инфляция по-прежнему вносит почти половину вклада в годовой рост цен - 4,3 процентных пункта из 8,7%", - пояснил глава Нацбанка.

Вместе с тем проинфляционное влияние оказывает существенное удорожание энергоресурсов, отражаясь на издержках внутренних производителей. В частности, рост цен на ГСМ составил 22,3% в годовом выражении, в том числе по бензину -18,4%, дизельному топливу - 46,6%, сказал он.

По оценкам Нацбанка, сезонно-очищенный аннуализированный рост потребительских цен в последние месяцы демонстрирует замедление с пикового значения в июне, составив 5,6% в ноябре 2021 года. Однако сохраняется высокая неопределенность относительно устойчивости данной динамики.

На фоне замедления годовой инфляции и роста неопределенности, связанной с появлением нового штамма коронавируса Омикрон, Нацбанк 6 декабря принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,75%", - добавил Ерболат Досаев.