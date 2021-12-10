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Пик инфляции в первом квартале 2022 года прогнозирует Нацбанк

09.12.2021, 09:57 209035
Пик инфляции в первом квартале 2022 года прогнозирует Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - По прогнозам Национального банка Республики Казахстан, пик инфляции в стране придется на первый квартал 2022 года. Об этом в ходе заседания правительства рассказал председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках прогнозного раунда "ноябрь-декабрь" Нацбанк обновил прогнозы основных макроэкономических показателей.
 

С учетом выхода высокой базы 2021 года и постепенного сокращения внешнего инфляционного давления в течение 2022 года ожидается замедление инфляции, пик которой ожидается в первом квартале - 8,8% в среднем за квартал", - заявил Досаев. 

 
В соответствии с обновленным базовым сценарием при цене на нефть $70 за баррель инфляция к концу 2022 года составит 6-6,5% с учетом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
 
Он также проинформировал, что в Казахстане по итогам ноября текущего года годовая инфляция замедлилась впервые за восемь месяцев с 8,9% до 8,7% на фоне замедления продовольственной инфляции с 11,3% до 10,9%, а также платных услуг с 6,9% до 6,4%.
 

Месячная инфляция в ноябре составила 0,7% и сформировалась ниже средних значений за пять лет. Замедление продовольственной инфляции обусловлено высокой базой предыдущего года и проводимой правительством работой по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Тем не менее продовольственная инфляция по-прежнему вносит почти половину вклада в годовой рост цен - 4,3 процентных пункта из 8,7%", - пояснил глава Нацбанка.

 
Вместе с тем проинфляционное влияние оказывает существенное удорожание энергоресурсов, отражаясь на издержках внутренних производителей. В частности, рост цен на ГСМ составил 22,3% в годовом выражении, в том числе по бензину -18,4%, дизельному топливу - 46,6%, сказал он.
 
По оценкам Нацбанка, сезонно-очищенный аннуализированный рост потребительских цен в последние месяцы демонстрирует замедление с пикового значения в июне, составив 5,6% в ноябре 2021 года. Однако сохраняется высокая неопределенность относительно устойчивости данной динамики. 
 

На фоне замедления годовой инфляции и роста неопределенности, связанной с появлением нового штамма коронавируса Омикрон, Нацбанк 6 декабря принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,75%", - добавил Ерболат Досаев.

 

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Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге

09.12.2021, 15:04 191593
Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ -Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал о внедрении цифрового тенге. Об этом сообщил в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По поручению главы государства Национальный банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге", - сказал Досаев.

 
По его словам, Национальный банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций. Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты - цифрового тенге. 
 
Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка. Фокусом исследований Национального банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты центрального банка. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе финансистов Казахстана. 15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта. 
 
 

Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года

09.12.2021, 11:24 330994
Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства назвал министерства и регионы, лидирующие по неосвоению бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского - на 99,4%, местных бюджетов - на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге. Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд - экономия. Не освоено 66 млрд тенге. 
 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел", - проинформировал он.

 
Жамаубаев перечислил основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования.
 

Расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге. Не исполнено - 327 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тенге. Из них освоено 94,2%. Не исполнено - 124 млрд тенге, в том числе экономия - 21 млрд тенге", - сообщил спикер.

 
Он добавил, что наибольшее неосвоение сложилось в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.
 

Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин

09.12.2021, 10:43 339715
Нарушения на 157 миллиардов тенге в сфере госзакупок выявил Минфин
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал об итогах камерального контроля в сфере госзакупок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ерулана Жамаубаева, за 11 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено порядка 897 тысяч процедур госзакупок на 11,3 трлн тенге. 
 

По итогам проверок установлены нарушения по 36,8 тыс. процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 97% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2 996 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 848 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 157 миллиардов тенге", - сообщил глава Минфина.

 
К настоящему времени устранены нарушения на 127 миллиардов тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету, добавил он.

 

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