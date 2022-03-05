Казахстан планирует в 2022 году привлечь 19,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал

В 2021 году экономика Казахстана вышла на динамичную траекторию устойчивого роста. Рост ВВП по итогам года составил 4%", - сообщил глава МНЭ.
Ключевым фактором стал реальный сектор - 3,5%. Сфера услуг также вышла на положительную динамику - 3,9%. Темпы роста показали следующие отрасли: информация и связь -13%, торговля - 9,2%, строительство - 7,6%, обрабатывающая промышленность - 5,5%, электроснабжение - 4,8%.
При этом инвестиции в основной капитал в 2021 году выросли на 3,5%. Внешнеторговый оборот увеличился на 17,4%, превысив $100 млрд. По итогам 2021 года уровень инфляции в Казахстане составил 8,4%", - сказал Куантыров.
В текущем году предстоит задача по разработке законопроектов об объемах трансфертов общего характера на следующую трехлетку с учетом выработанных новых подходов в межбюджетных отношениях. В рамках реализации поручений главы государства готовится пакет поправок в бюджетное законодательство по внедрению элементов блочного бюджета.
По словам главы МНЭ, проводится работа по снижению административной нагрузки на бизнес.
В 2022 году планируется ввести Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства, обеспечить автоматизацию системы государственного контроля. Новые формы госконтроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям.
Ведется активная работа и по инвестиционной политике.
Цель на 2022 год - привлечь 19,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал с достижением уровня 18,5% к ВВП", - отметил глава Миннацэкономики.
По словам министра, продолжается курс по снижению избыточного присутствия государства в экономике.
Комплексный план приватизации до 2025 года включает в себя 721 государственное предприятие.
Исполнение плана по итогам прошлого года составляет 35%. Тем самым на сегодня доля участия государства в экономике сокращена до 14,6%", - сообщил Куантыров.
Также утверждены комплексные планы социально-экономического развития Северо-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской областей и города Экибастуза Павлодарской области.
В 2022 году на развитие моно- и малых городов выделено 10,2 млрд тенге для реализации 26 проектов. Планируется создать около 500 рабочих мест и модернизировать 200 км внутригородских автодорог и инженерных сетей. В целях развития окраин крупных городов выделено 26 млрд тенге для реализации 32 проектов. Это позволит построить около 600 км автодорог и инженерных сетей, а также социальные объекты.
Как проинформировал министр, в рамках реализации поручений президента разработана Программа действий правительства Республики Казахстан на 2022 год. Она направлена на достижение целей по обеспечению макроэкономической стабильности, диверсификации экономики, развитию предпринимательства и человеческого капитала, а также обеспечению безопасности граждан и предпринимателей.
Кроме того, разработан Комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, предусматривающих увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику товаров, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.
Министр также добавил, что по поручению главы государства разработан проект Программы повышения доходов населения. Она направлена на улучшение качества жизни населения.