Казахстан планирует в 2022 году привлечь 19,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал

НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В ходе заседания коллегии Министерства национальной экономики РК глава ведомства Алибек Куантыров подвел итоги проделанной работы за 2021 год и определил задачи на 2022 год, сообщила пресс-служба МНЭ , передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году экономика Казахстана вышла на динамичную траекторию устойчивого роста. Рост ВВП по итогам года составил 4%", - сообщил глава МНЭ.

Ключевым фактором стал реальный сектор - 3,5%. Сфера услуг также вышла на положительную динамику - 3,9%. Темпы роста показали следующие отрасли: информация и связь -13%, торговля - 9,2%, строительство - 7,6%, обрабатывающая промышленность - 5,5%, электроснабжение - 4,8%.

При этом инвестиции в основной капитал в 2021 году выросли на 3,5%. Внешнеторговый оборот увеличился на 17,4%, превысив $100 млрд. По итогам 2021 года уровень инфляции в Казахстане составил 8,4%", - сказал Куантыров.

В текущем году предстоит задача по разработке законопроектов об объемах трансфертов общего характера на следующую трехлетку с учетом выработанных новых подходов в межбюджетных отношениях. В рамках реализации поручений главы государства готовится пакет поправок в бюджетное законодательство по внедрению элементов блочного бюджета.

По словам главы МНЭ, проводится работа по снижению административной нагрузки на бизнес.

В 2022 году планируется ввести Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства, обеспечить автоматизацию системы государственного контроля. Новые формы госконтроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям.

Ведется активная работа и по инвестиционной политике.

Цель на 2022 год - привлечь 19,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал с достижением уровня 18,5% к ВВП", - отметил глава Миннацэкономики.

По словам министра, продолжается курс по снижению избыточного присутствия государства в экономике.

Комплексный план приватизации до 2025 года включает в себя 721 государственное предприятие.

Исполнение плана по итогам прошлого года составляет 35%. Тем самым на сегодня доля участия государства в экономике сокращена до 14,6%", - сообщил Куантыров.

Также утверждены комплексные планы социально-экономического развития Северо-Казахстанской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской областей и города Экибастуза Павлодарской области.

В 2022 году на развитие моно- и малых городов выделено 10,2 млрд тенге для реализации 26 проектов. Планируется создать около 500 рабочих мест и модернизировать 200 км внутригородских автодорог и инженерных сетей. В целях развития окраин крупных городов выделено 26 млрд тенге для реализации 32 проектов. Это позволит построить около 600 км автодорог и инженерных сетей, а также социальные объекты.

Как проинформировал министр, в рамках реализации поручений президента разработана Программа действий правительства Республики Казахстан на 2022 год. Она направлена на достижение целей по обеспечению макроэкономической стабильности, диверсификации экономики, развитию предпринимательства и человеческого капитала, а также обеспечению безопасности граждан и предпринимателей.

Кроме того, разработан Комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, предусматривающих увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику товаров, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

Министр также добавил, что по поручению главы государства разработан проект Программы повышения доходов населения. Она направлена на улучшение качества жизни населения.