С Украины выбрались 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками

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НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - По состоянию на 4 марта с Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками. Еще семь грузовиков находится на границе с Польшей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории Украины (преимущественно в центральном и восточных регионах) еще остаются 26 грузовых автомобилей. Работа по оказанию поддержки застрявшим водителям продолжается, проинформировали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Ранее в МИИР прошло оперативное совещание по вопросам международных грузоперевозок в сложившихся условиях. Для вывоза казахстанских грузовых автомобилей был сформирован и передан в МИД РК список транспортных средств. Также МИИР РК обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов. 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков.

В ходе совещания перевозчикам было рекомендовано направлять водителей к Польской и Молдавской границам через западную часть Украины, где открыты пропускные пункты и организован проезд в упрощенном порядке.

Кроме того, в МИИР РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы в сфере грузоперевозок. Оперативный штаб сформирован для помощи и информационной поддержки бизнес-субъектов и участников международных грузоперевозок.





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