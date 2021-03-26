Нацбанк: чаще всего подделывают банкноты номиналами 2000 и 5000 тенге

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В 2020 году количество поддельных банкнот сократилось на 38%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количество выявленных Национальным банком и банками второго уровня поддельных денежных знаков в прошлом году сократилось на 38% по сравнению с 2019 годом и составило 823 поддельные банкноты и монеты (1319 банкнот и монет в 2019 году). Основная причина снижения - действовавшие карантинные меры и ограничения, так как в основном фальшивомонетчики сбывают поддельные деньги на рынках, автозаправочных станциях и в небольших продуктовых магазинах", - рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Асхат Абишев.

По его словам, наиболее подделываемыми являются банкноты номиналами 2000 и 5000 тенге - 42,5% и 37,6% от общего объема соответственно.

Больше всего поддельных банкнот выявлено в Алматы (554 штуки, или 67,3%), меньше всего - в западных регионах страны.

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