Почти 2,5 тысячи золотых слитков купили казахстанцы в январе

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - 2414 мерных слитков общим весом 111,5 килограмма приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов по итогам января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Как напоминает пресс-служба Национального банка РК, программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена регулятором в 2017 году. Всего с начала действия программы продано 44 993 золотых слитка общим весом 1,68 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. С момента запуска Программы наибольшей популярностью пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 11 654 штук. Далее следуют 100-граммовые - 10 572 штуки (23%) и 20-граммовые - 10 123 штуки (22%), 5-граммовые - 7177 штук (16%), 50-граммовые - 5467 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау.

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