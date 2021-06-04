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В РК жилье может подорожать на 30%

03.06.2021 36910
В РК жилье может подорожать на 30%
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Зампредседателя правления "Атамекена" Юлия Якупбаева рассказала о прошедшем экстренном обсуждении на площадке Комитета по строительству и ЖКХ Нацпалаты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания обсуждалось резкое удорожание стройматериалов в частности металла. Стоимость тонны арматуры с марта - апреля поднялась со 198 до 430-480 тысяч тенге. Соответственно, растет в цене вся содержащая металл продукция. 
 
Аналогично, по данным строителей, поднялись:
 
цемент - с 16,5 тысяч за тонну до 32 тысяч;
 
кирпич, газоблок, сваи - на 30-60%.
 
битум вырос почти на 45-60%
 

По проведенным строительными организациями расчетам, если не будут своевременно приняты меры, удорожание стоимости объектов составит 25-30%", - написала Юлия Якупбаева на своей странице в Facebook.

 
Она добавила, что в сложившихся обстоятельствах возникает дилемма, как закончить объекты. В рамках "Нурлы жер" - стоимость квадратного метра ограничена. ПСД по объектам госзакупок прошли экспертизу (некоторые - год или два назад).
 

По сути, нас "догнали" проблемы, о которых рынок и НПП говорит (и кричит) несколько лет", - пишет Якупбаева.

 
Среди этих проблем: 
  • отсутствие цифрового реестра строительных материалов (с ценами) в разрезе поставщиков и регионов, который бы позволил вовремя реагировать на отклонения цен;
  • старые ПСД с неактуальными ценами;
  • законодательство о закупках (до 10% можно делать скидку по цене);
  • кадровый дисбаланс (при огромном заделе строительства - острый недостаток рабочих) и так далее. 
 

По сравнению с этими не решаемыми годами проблемами "победы по удешевлению строительства" - капля в море. Сюда же наложится план по сокращению программ поддержки жилищного строительства. Еще и ставка кредита вырастет до рыночной. Мы готовим расчеты и предложения для направления в правительство", - пишет Юлия Якупбаева.

 

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