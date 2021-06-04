В РК жилье может подорожать на 30%

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Зампредседателя правления "Атамекена" Юлия Якупбаева рассказала о прошедшем экстренном обсуждении на площадке Комитета по строительству и ЖКХ Нацпалаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания обсуждалось резкое удорожание стройматериалов в частности металла. Стоимость тонны арматуры с марта - апреля поднялась со 198 до 430-480 тысяч тенге. Соответственно, растет в цене вся содержащая металл продукция.

Аналогично, по данным строителей, поднялись:

цемент - с 16,5 тысяч за тонну до 32 тысяч;

кирпич, газоблок, сваи - на 30-60%.

битум вырос почти на 45-60%

По проведенным строительными организациями расчетам, если не будут своевременно приняты меры, удорожание стоимости объектов составит 25-30%", - написала Юлия Якупбаева на своей странице в Facebook .

Она добавила, что в сложившихся обстоятельствах возникает дилемма, как закончить объекты. В рамках "Нурлы жер" - стоимость квадратного метра ограничена. ПСД по объектам госзакупок прошли экспертизу (некоторые - год или два назад).

По сути, нас "догнали" проблемы, о которых рынок и НПП говорит (и кричит) несколько лет", - пишет Якупбаева.

Среди этих проблем:

отсутствие цифрового реестра строительных материалов (с ценами) в разрезе поставщиков и регионов, который бы позволил вовремя реагировать на отклонения цен;

старые ПСД с неактуальными ценами;

законодательство о закупках (до 10% можно делать скидку по цене);

кадровый дисбаланс (при огромном заделе строительства - острый недостаток рабочих) и так далее.

По сравнению с этими не решаемыми годами проблемами "победы по удешевлению строительства" - капля в море. Сюда же наложится план по сокращению программ поддержки жилищного строительства. Еще и ставка кредита вырастет до рыночной. Мы готовим расчеты и предложения для направления в правительство", - пишет Юлия Якупбаева.

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