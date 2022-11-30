ЕАБР прогнозирует рост ВВП Казахстана на 4,2% в 2023 году

Инфляция прогнозируется на уровне 7,8%

Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают дальнейшую адаптацию экономик стран региона к изменившимся условиям. Прогнозируется следующая экономическая динамика в 2023 году: сокращение ВВП России - на 2%, рост ВВП Армении - на 4,2%, Беларуси - на 0,3%, Казахстана - на 4,2%, Кыргызстана - на 3,5% и Таджикистана - на 6,5%. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе для 6 государств - участников ЕАБР на 2023 год.





Заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов отметил, что экономический рост в Казахстане в 2023 году может ускориться до 4,2%. Меры правительства по поддержке экономики, а также расширение производственных мощностей позволят нивелировать отрицательное влияние внешней среды.





Аналитики ЕАБР прогнозируют замедление агрегированной по региону операций банка инфляции до 6,2% по итогам 2023 года с 13,1% в 2022 году. Тем не менее инфляция продолжит оставаться выше целевых ориентиров центральных и национальных банков. Достаточно высокая инфляция в мировой экономике продолжит оказывать проинфляционное влияние. Ценовое давление окажет процесс перестройки производственно-логистических цепочек в России и Беларуси. Тем не менее влияние этих факторов будет постепенно ослабевать и рост цен ощутимо замедлится. В Армении инфляция прогнозируется на уровне 4,6% в 2023 году, в Беларуси - 8%, в Казахстане - 7,8%, в Кыргызстане - 5,2%, в России - 6%, в Таджикистане - 6%.





В Казахстане денежно-кредитная политика будет направлена на снижение проинфляционных рисков. Аналитики ЕАБР прогнозирует, что в конце 2023 года базовая ставка в Казахстане сложится около 14%.





Динамика курса казахстанского тенге в 2023 году приобретет более стабильный характер и будет складываться в большей степени под действием фундаментальных факторов. Умеренное ослабление тенге ожидается в условиях сдержанного роста экспорта и повышения объемов импорта.





Аналитики ЕАБР выдели три основных тренда в глобальной экономике. Первый - максимальные уровни инфляции, не наблюдавшиеся с конца 1970 годов. Второй - стремительное повышение процентных ставок центральными банками как развитых, так и развивающихся стран. К ноябрю 2022 года процентные ставки центральных банков большинства развитых стран превысили уровни 2010-2021 годов. Третий - ослабление деловой активности в мире. Мировые центральные банки сознательно жертвуют экономическим ростом, чтобы не допустить бесконтрольного повышения цен в будущем.





Отмечается, что экономическая ситуация в регионе операций ЕАБР в 2022 году развивалась разнонаправленно. По итогам года экономический спад в регионе может составить 2,3%, главным образом из-за ожидаемого сокращения ВВП России и Беларуси на 3% и 4,6% соответственно. Экономики стран Центральной Азии и Армении в 2022 году продемонстрируют рост благодаря увеличившемуся внутреннему спросу и высоким ценам на экспортируемые товары. В базовом сценарии аналитики ЕАБР ожидают расширения ВВП Армении на 12,5% по итогам 2022 года, Казахстана - на 2,8%, Кыргызстана - на 3,1%, Таджикистана - на 7,5%.





В 2023 году внешние условия для экономик Евразийского региона могут ухудшиться.





Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отмечает высокую вероятность рецессии в еврозоне и США.





Ужесточение финансовых условий приведет к сокращению ВВП развитых стран в 2023 году. Спад может быть умеренным: в рамках нашего базового сценария ожидаем снижения ВВП на 0,3% в США и на 0,6% в зоне евро. В Китае прогнозируем расширение экономики темпами ниже 4%. В силу замедления трех крупнейших экономик мира рост мирового ВВП замедлится с 2,4% в 2022 году до 1,5% в 2023 году. Ослабление экономической активности начнет сдерживать инфляционные процессы в будущем году. Допускаем, что признаки ослабления инфляционного давления подтолкнут центральные банки развитых стран к завершению цикла ужесточения монетарной политики уже в первой половине 2023 года. Мы прогнозируем последнее повышение ставки ФРС в декабре 2022 года и начало цикла ее снижения уже во II квартале 2023 года. При этом допускаем, что в среднесрочной перспективе процентная ставка в США будет поддерживаться вблизи 3%, а ФРС смирится с инфляцией выше текущего таргета в 2%", - сказал Евгений Винокуров.





Благодаря постепенной адаптации к санкциям экономический спад в России замедлится до 2%, а в Беларуси ожидается восстановительный рост на 0,3%. Ограничивать деловую активность в России и Беларуси в 2023 году продолжат повышенная неопределенность, трудности в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничение доступа к передовым технологиям. К росту российская экономика может перейти в 2024 году - на 1,5%.





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 16 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.