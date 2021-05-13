Минфин выявил при госзакупках нарушения на 60 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - По итогам государственного аудита за первый квартал 2021 года Министерством финансов Казахстана установлены финансовые нарушения на сумму 60 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Камеральным контролем было охвачено 395 тыс. процедур государственных закупок на сумму 3,5 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 11 587 процедурам. Объектами госаудита было исполнено 10 933 уведомления об устранении нарушений, проведено 1124 аудиторских мероприятий. Аудитом было охвачено 604 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 60 млрд тенге. Устранены нарушения на 44 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету", - сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства.

По словам министра, неисполнение республиканского бюджета составило 20 млрд тенге. Из них 7 млрд тенге - экономия, 13 млрд тенге - не освоены. Среди лидеров по недоосвоению бюджета МВД, Минобороны, МЦРИАП, МОН и МЧС.

Причинами неосвоения Жамаубаев назвал длительное и несвоевременное проведение конкурсных процедур, проведение оплаты за фактический оказанный объем услуг и выполненные работы, несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов - фактур, а также длительное согласование договоров.

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