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КИК увеличила до 65 млн тенге максимальную сумму ипотечного займа, выдаваемого в городах Нур-Султан и Алматы

01.04.2019, 14:43 6265
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" увеличила максимальную сумму займа по собственному ипотечному продукту "Орда" до 65 000 000 тенге для займов, выдаваемых на приобретение недвижимости в городах Нур-Султан и Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 

Ипотечный продукт "Орда" от АО "ИО "КИК" дает возможность приобрести недвижимость на первичном и вторичном рынке жилья для всех граждан Казахстана, вне зависимости от того, имеется ли у них в собственности иное жилье. При полном подтверждении платежеспособности ставка по ипотечному займу для заемщиков составляет 12% годовых, при частичном подтверждении дохода - 14% годовых", - сообщили в пресс-службе компании. 

 
Ввиду более высокой стоимости жилья в мегаполисах, а также наличия спроса со стороны заемщиков, максимальная сумма займа, для покупки жилья в городах Нур-Султан и Алматы, составит 65 млн тенге. Для остальных регионов Казахстана сумма займа остается прежняя - до 40 млн тенге. Минимальная сумма займа - 1 млн тенге. Срок займа до 20 лет. 
 
Заемщиком может стать любой гражданин Казахстана в возрасте от 21 года. На момент погашения кредита возраст заемщика или созаемщика не должен превышать возраста выхода на пенсию. Кредитование осуществляется через банки второго уровня, которые выступают в качестве партнеров АО "ИО "КИК" по привлечению и выдаче займов потребителям. На сегодняшний день оформить ипотеку "Орда" можно через АО "Цеснабанк", АО "Банк "ЦентрКредит", АО "Kassa Nova", АО "Евразийский банк", а также через центры ипотеки BI Group. 
 
Ипотека "Орда" предполагает внесение первоначального взноса от 30% от стоимости жилья при полном подтверждении дохода и от 50% при частичном подтверждении. При этом первоначальный взнос может быть заменен дополнительным залогом в виде недвижимого имущества, принадлежащего заемщику или третьим лицам.
 

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