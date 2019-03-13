Недостаток первичного жилья сдерживает развитие программы 7-20-25

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в сенате состоялся круглый стол по проблемным вопросам реализации Программы ипотечного жилищного кредитования 7-20-25 "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", передает Kazakhstan Today.

Как отметила председатель комитета по финансам и бюджету сената парламента Ольга Перепечина, в реализации Программы 7-20-25 имеются определенные проблемные моменты, требующие своего разрешения. Кроме того, сама программа имеет потенциал для развития и совершенствования, сообщает пресс-служба сената.

На начало 2019 года объем ипотечных жилищных займов составил 1,3 трлн тенге, увеличившись за год на 202 млрд тенге (17,9%). В 2018 году объем выдачи ипотечных жилищных займов составил 525 млрд тенге, увеличившись за год на 168 млрд тенге (47%). В общем объеме выдачи 360 млрд тенге (69%) составили займы ЖССБК и 165 млрд тенге (31%) - займы других банков. По сведениям Нацбанка, объем выдачи ипотечных займов банками (без учета ЖССБК) за год увеличился в 2,5 раза (на 98 млрд тенге)", - проинформировал директор департамента методологии финансового рынка Национального банка Даурен Салимбаев.

По его словам, запуск Программы 7-20-25 и комплекс сопутствующих мер позволили существенно оживить состояние ипотечного рынка, благодаря чему тысячи граждан получили возможность обрести собственное жилье.

На кредитование по Программе 7-20-25 по состоянию на 12 марта 2019 года было подано 10 321 заявка на сумму 117,7 млрд тенге. Из них банками одобрено 5 983 заявки на сумму порядка 70 млрд тенге. В настоящее время в Программе участвуют 8 крупных банков второго уровня, которые охватывают все регионы страны", - сказал председатель правления АО "Ипотечная организация "Баспана" Кайрат Алтынбеков.

Основным фактором, сдерживающим развитие Программы 7-20-25, он назвал недостаток первичного жилья по стране, что особенно ощущается в регионах. Потребность на 2019 год составляет порядка 16 тысяч квартир. Алтынбеков привел данные анализа выданных ипотечных жилищных займов по Программе 7-20-25. Средняя сумма кредита составляет 11,7 млн тенге. Средний срок - 19,9 лет. Самая крупная категория заемщиков - это 22% от общего числа - ежемесячно платит по кредиту 60-80 тысяч тенге. 21% заемщиков выплачивают 80-100 тысяч тенге. Таким образом, ежемесячный платеж порядка 60% заемщиков не превышает 100 тысяч тенге.

Алтынбеков также рассказал об особенностях ипотечной программы "Баспана Хит", которая дает возможность получить кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке.

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бакытжан Качаков остановился на особенностях реализуемых в стране жилищных и ипотечных программ. По его информации, государственная программа "Нурлы жер" позволила 113 тысячам семей улучшить жилищные условия по итогам 2018 года, что выше уровня 2017 года на 12,8 %. Акиматами строится кредитное жилье по данной программе для работников социальной сферы, бюджетных организаций со стабильным доходом в районе 100 тысяч тенге на одного человека.

Программа 7-20-25 охватывает более платежеспособные слои населения, у которых есть постоянный доход больше, чем 150 тысяч тенге на одного работающего человека. Они могут выбирать новое жилье до 25 млн тенге", - отметил Качаков. Он также сообщил о мерах, которые принимаются для повышения доступности Программы 7-20-25.

Вносятся изменения в законодательство о жилищных отношениях для внедрения механизма выдачи жилищных сертификатов для педагогов, врачей, полицейских и иных востребованных в регионах специалистов. Выдача сертификатов предусматривается как социальная помощь или социальная поддержка в виде бюджетного кредита для обеспечения покрытия первоначального взноса до 1 млн тенге", - сказал он.

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