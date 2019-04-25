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В Казахстане растет кредитная нагрузка на заемщиков: на каждого приходится почти 900 тыс. тенге

24.04.2019, 13:46 9910
Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане растет кредитная нагрузка на заемщиков: на каждого приходится почти 900 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.
 
Совокупная ссудная задолженность казахстанцев перед кредитными организациями перевалила за 6 трлн тенге, сообщает Finprom.kz.
 
Объём кредитов, выданных банками Казахстана физическим лицам, за февраль 2019 года составил 360 млрд тенге, это на 4% больше, чем в прошлом месяце, и на 31,3% больше по сравнению с февралём 2018 года.
 
Большую часть из них составляют потребительские кредиты: 275,9 млрд тенге, рост за месяц - на 2,3%, за год - на 20,3%. Объём ипотечных кредитов за февраль 2019 года достиг 48,2 млрд тенге - сразу на 90,4% больше, чем в прошлом месяце, и на 11,6% больше, чем в феврале прошлого года.
 
В целом за 2018 год объём выданных БВУ РК розничных кредитов составил 4,4 трлн тенге, что на 28,7% больше, чем за январь - декабрь 2017 года, из них на потребительские цели - 3,5 трлн тенге (+23,3%), ипотечные кредиты - 525 млрд тенге (+47,1%).
 
На конец февраля 2019 года портфель розничных займов БВУ РК составил 5,4 трлн тенге, рост за год - на 18%. Из них потребительские займы составили 3,3 трлн тенге (+13,5% за год, доля от кредитов физлиц уменьшилась с 65% до 62,5%). Ипотечные кредиты за год увеличились на 22,5%, до 1,3 трлн тг, доля выросла с 24,1% до 25%.
 
Совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц перед всеми финансовыми институтами (БВУ, МФО, PDL и прочими) на конец февраля 2019 года составила 6,1 трлн тенге - на 15,1% больше, чем годом ранее. Количество контрактов по розничным кредитам выросло на 23,1%, до 11,9 млн.
 
Средний размер одного розничного кредита сократился за год с 546 тыс. до 511 тыс. тенге. При этом увеличился средний размер кредита на одного заёмщика: с 866 тыс. до 899 тыс. тенге. Возросла кредитная нагрузка на одного заёмщика, то есть отношение количества кредитов к числу заёмщиков выросло с 1,6 до 1,8.
 
Две трети кредитов, выданных населению финансовыми институтами, предназначены на потребительские цели, второе и третье места - у ипотечных займов (25,2%) и автокредитов (6,8%). 1,1% от всего объёма розничных кредитов приходится на кредитные карты.
 

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