Глава Минэнерго прокомментировал снижение цен на бензин

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Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал снижение цен на бензин, передает Kazakhstan Today.

"В Казахстане на сегодня продолжается профицит по высокоактановому бензину - 92 и 95, поэтому рынок реагирует. Предложений по бензину много, потребление сильно не растет. Если вы посмотрите, российский и казахстанский рынки имеют разные направления. Там цена растет, а у нас снижается", - сказал он журналистам.

Глава ведомства отметил, что для нефтяников это не очень хорошо, потому что поставлять нефть на внутренний рынок становится все менее эффективно.

Сегодня цена на нефтепродукты на внутреннем рынке формируется на рыночной основе, на основе котировок Argus. Это чисто рыночные котировки", - пояснил Бозумбаев.

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