В составе совета директоров КИК произошли изменения

Алматы. 13 июня. Kazakhstan Today - В составе Совета директоров АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" произошли изменения, передает Kazakhstan Today.

"10 июня 2019 года решением единственного акционера АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") по собственной инициативе досрочно прекращены полномочия Шаймарданова Жандоса Нурлановича в качестве члена совета директоров, представителя единственного акционера акционерного общества "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания", - проинформировали в пресс-службе компании.

С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" на текущий день состоит из трех человек: А. Мухамеджанов, Н. Токобаев, А. Елемесов.

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