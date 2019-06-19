Всемирный банк констатирует улучшение условий ведения бизнеса в Казахстане

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - За прошедшие два года в регионах Казахстана стало легче вести бизнес благодаря усовершенствованию норм законодательства в этой области, передает Kazakhstan Today.



Об этом говорится в докладе Всемирного банка, опубликованном сегодня.



Согласно докладу "Субнациональный рейтинг ведения бизнеса в Казахстане 2019", темпы реформ по всему Казахстану набрали обороты. Регионы с меньшими показателями результативности вдвое сократили разрыв с Алматы, ведущим реформатором, по двум показателям: подключение к системе электроснабжения и получение разрешений на строительство.

"Проведенные реформы направлены на сокращение бюрократических проволочек для предпринимателей. Они двигают всю страну в сторону глобальной надлежащей практики в системе регулирования предпринимательской деятельности. Надлежащая практика, отмеченная в ряде отдельных регионов, прокладывает путь для ориентированных на реформы чиновников, разрабатывающих политику, для дальнейших усовершенствований путем тиражирования лучших практик в других частях страны", - говорится в докладе.



Это уже второй Доклад по субнациональному рейтингу ведения бизнеса в Казахстане, освещающий оценку результативности в 16 административно - территориальных единицах - 13 областях, а также городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент, тем самым расширив охват с восьми административно - территориальных единиц, исследованных в первом отчете от 2017 года.



"Учитывая стремление Казахстана расширить возможности для всех граждан и диверсифицировать экономику, увеличив в ней долю малых и средних предприятий, правильная система регулирования может помочь предпринимателям преодолеть препятствия, включая низкую производительность и коррупцию. За счет лучшего управления темпами реформ, а также сокращения разрывов в результативности реализации, предприятия смогут полностью реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие", - отметил постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Ато Браун.



С целью определения степени легкости ведения бизнеса для малых и средних предприятий, Доклад оценивает систему регулирования предпринимательской деятельности по четырем индикаторам: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения и регистрация недвижимого имущества.



Среди всех измеренных городов и регионов город Алматы является наиболее благоприятным для ведения бизнеса, лидируя по трем индикаторам: подключение к системе электроснабжения, регистрация недвижимого имущества и получение разрешений на строительство. Нур-Султан стоит на первом месте по индикатору регистрация предприятий, в связи с доступностью электронных процедур и уровню использования платформы электронного правительства. Восточно-Казахстанская и Павлодарская области разделяют самый высокий рейтинг с городом Алматы по индикатору регистрация недвижимого имущества. В этих регионах реестр зарегистрированных прав на недвижимое имущество ведется в цифровом формате.



"Ни один рассмотренный город и ни одна рассмотренная область не характеризуется одинаково высокими показателями по всем измеренным индикаторам, но каждый из них лидирует, по крайней мере, по одному индикатору. Это говорит о том, что есть большой запас для обоюдного обучения и обмена опытом между областями и городами", - говорится в докладе.



Отмечается, что все восемь областей и городов, исследованных в докладах как 2017, так и 2019 годов, смогли улучшить свою бизнес-среду. Из 24 реформ, реализованных с 2017 года, восемь реформ привели к сокращению времени на регистрацию предприятий, в среднем, более чем наполовину. По индикатору подключение к системе электроснабжения также были проведены важные реформы; все восемь регионов и городов повысили качество и бесперебойность электроснабжения. Города Нур-Султан и Шымкент, а также Карагандинская область добились существенных улучшений в этом направлении за счет улучшения систем регистрации и отчетности данных о частоте и длительности перебоев в электроснабжении. Все восемь городов и областей также устранили требование по получению экспертного заключения после проведения внешних работ и упорядочили процедуры запроса технических условий.



"На глобальной арене Казахстан делает успехи быстрее, чем многие другие страны, и является конкурентоспособным по времени и стоимости ведения бизнеса; по трем из четырех аспектов регулирования, измеренных данным исследованием, время, необходимое для выполнения всех требований, сократилось сильнее, в среднем, чем в регионе Европы и Центральной Азии и странах ОЭСР с высоким уровнем дохода. Однако вызовы продолжают существовать в части сложности процедур, особенно по индикатору "получение разрешений на строительство", и на межобластном уровне имеются разрывы в результативности реализации реформ, спускаемых с центрального уровня правительства. Двигаясь вперед, ключевым фактором успеха будет обеспечение должного уровня результативности реализации национальных инициатив, с тем, чтобы предприниматели смогли получать выгоды от экономически эффективного и качественного предоставления услуг на местном уровне. Казахстан может усилить эффект от реформ за счет повышения ответственности на местном уровне. Местные принимающие решения органы должны выходить за рамки национальных инициатив и устранять барьеры для ведения бизнеса уже на региональном уровне, путем практических решений, позволяющих повысить эффективность системы предоставления услуг", - сказано в докладе.



Ежегодный Доклад по ведению бизнеса Doing Business измеряет успехи 190 стран по всему миру. В глобальном докладе Казахстан представлен крупнейшим деловым городом Алматы. Доклады по субнациональному рейтингу ведения бизнеса в Казахстане направлены на получение более развернутой информации о системе регулирования предпринимательской деятельности по всей стране. Такие инструменты, как Доклад "Субнациональный рейтинг ведения бизнеса в Казахстане 2019" помогают выявить разрывы в результативности реализации в точках предоставления услуг на уровне регионов для дальнейшего использования этой информации при разработке политики.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства