Казахстан наладил с таможенной администрацией Китая договоренность об электронном обмене данными

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Казахстан наладил с таможенной администрацией Китая договоренность об электронном обмене информацией, сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте, посвященной итогам деятельности органов государственных доходов за I полугодие 2019 года, председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев, передает Kazakhstan Today.

Говоря о международном сотрудничестве, Султангазиев отметил, что наиболее значимым для администрирования является договоренность с таможенной администрацией КНР об обмене информацией. "Это позволит получать достоверные сведения о стоимостных и весовых характеристиках товара. Сейчас согласовываются техусловия, до конца года будет налажен электронный обмен", - пояснили в КГД.

Кроме того, по данным ведомства, учебному центру присвоен статус регионального центра для русскоговорящих стран инициативы "Один пояс - один путь".

По информации Султангазиева, план по доходам в госбюджет в компетенции КГД за отчетный период исполнен на 103%, по сравнению с прошлым годом поступило на 556 млрд тенге больше, или 115%. В республиканский бюджет - на 101% и местные бюджеты - на 108%. Поступления от не сырьевого сектора увеличились на 8% и составили 2,9 трлн тенге, от субъектов МСБ до 1,9 млрд тенге, или на 16,6% больше.

В структуре создано новое подразделение - экспортный контроль, которое показывает свою эффективность. Темп роста поступлений по НДС со стран ЕАЭС ежемесячно увеличивается и по итогам июля составил 128%.

Все мероприятия по развитию информационных систем связаны с созданием системы прослеживаемости товаров и выработке субъектоориентированного подхода при назначении проверок.

Начали промышленную эксплуатацию уникальной ИС "СУР", эта система обрабатывает большие данные и проводит интеллектуальный анализ данных. Разрабатываются модели рисков. Уже реализовано 14 новых моделей риска, из которых 11 налогового направления и 3 таможенного направления.

Проведено категорирование всех НП исходя из имеющихся рисков, с 1 июля информация о присвоенной степени риска доступна на портале КГД.

Кроме того, по информации КГД, с начала года внедрено обязательное использование электронных счетов-фактур. Дорабатываются модули электронный акт выполненных работ и Сопроводительная накладная на товары (СНТ). Полученный 140%-ный темп роста НДС на ТВП по итогам полугодия отчасти связан именно с этим.

Значительные достижения отмечаются в работе по ИС "Астана-1". Достигнута договоренность о дальнейшем сопровождении с ЮНКТАД ООН.

По Е-Окну - с марта запущен портал единого окна для экспортно-импортных операций. Данный портал предназначен для получения разрешительных документов необходимых при таможенной очистке (всего 55 документов).

Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован до конца 2019 года.

Как отметил глава КГД, очень много вопросов сейчас связано с переходом границ. Так как с увеличением товарооборота 100% таможенных деклараций в торговом обороте оформляется электронно, процесс перехода границ остался таким же, как и раньше. В этой связи активизирована работа над улучшением таможенной инфраструктуры. Начата реконструкция пунктов пропуска им. Б.Конысбаева в Туркестанской области.

Важными задачами, стоящими перед КГД являются увеличение налоговых поступлений до 25% к ВВП в 2025 году и сокращение теневой экономики на 40% в ВВП к 2021 году. Основой для достижения поставленных задач должно стать применение системных мер и цифровизация налогового и таможенного администрирования.

Вся проводимая работа органов государственных доходов направлена на борьбу с теневой экономикой, обеспечение равных конкурентных условий для бизнеса и повышение удовлетворенности населения госуслугами", - отметил М. Султангазиев.

В завершении он напомнил, что 14 августа исполняется 5 лет со дня образования органов государственных доходов. Председатель комитета государственных доходов поздравил коллег с профессиональным праздником и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства