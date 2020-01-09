Народный банк Казахстана опроверг информацию об утечке данных клиентов

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - АО "Народный банк Казахстана" опровергло информацию об утечке персональных данных клиентов, передает Kazakhstan Today.

"В связи с материалами, вышедшими на ряде информационных ресурсов со ссылкой на сомнительный первоисточник Migalki.pw об утечке персональных данных клиентов, АО "Народный банк Казахстана" (Halyk Bank) заявляет, что изложенные в вышеназванных материалах данные проверены и не соответствуют действительности, дискредитируют деловую репутацию АО "Народный банк Казахстана", - сообщили в пресс-службе Народного банка.

В организации также рассказали, что в целях обеспечения безопасности и удобства своих клиентов применяют целый комплекс эффективных защитных мер, направленных на идентификацию клиента и обеспечение безопасности персональных данных.

Доступ клиентов к продуктам банка посредством онлайн-сервисов защищен с использованием современных технических средств, соответствует требованиям безопасности Национального банка РК и международных стандартов безопасности. Кроме того, банк ведет постоянную работу по повышению уровня защищенности наших сервисов с использованием передовых средств защиты", - отметили в банке.

Также подчеркнули, что банк оставляет за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы для защиты своих конституционных прав.

Ранее появилась информация об утечке персональных данных клиентов Народного банка. В Центре анализа и расследования кибератак считают, что банк подвергся информационной атаке.

В конце прошлого года на одном из российских хакерских форумов появилось объявление о продаже базы данных 80 тысяч пользователей карточек Халык Банк. Сообщение было написано новым пользователем форума", - говорится в сообщении на странице ЦАРКА в Facebook .

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