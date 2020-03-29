Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане введен запрет на экспорт гречки, муки, сахара и овощей в период ЧП, передает Kazakhstan Today.

Министерством сельского хозяйства 22 марта был введен запрет на экспорт в третьи страны следующих товаров: гречка, мука пшеничная или пшенично-ржаная, сахар, картофель, морковь, репа, свекла, лук репчатый, капуста, подсолнечное масло и семена подсолнечника", - сообщил на брифинге министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

По его словам, все перечисленные виды товаров входят в перечень социально значимых.

Всего в перечень социально значимых продовольственных товаров в РК входит 19 позиций. В настоящее время обеспеченность всеми товарами, входящими в данный список, очень высокая. При текущем потреблении имеющихся запасов хватит на срок до 6 месяцев", - добавил министр.





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