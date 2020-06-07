В КГД прокомментировали скопление машин на казахстанско-кыргызской границе

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - В Комитет государственных доходов Минфина прокомментировали скопление машин на казахстанско-кыргызской границе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе КГД, скопление автотранспортных средств на границе связано с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением торговли с КНР и приостановлением работы 5 автомобильных пунктов пропуска в связи COVID-19. В этой связи интенсивность перемещаемых автотранспортных средств стала превышать скорость прохождения пунктов пропуска.

3 июня в целях установления причин скопления на АПП "Карасу" и АПП "Актилек-автодорожный" проведена рабочая встреча представителей Республики Казахстан и Кыргызской Республики. Хронометраж контрольных процедур показал, что прохождение двух сопредельных пунктов пропуска заняло 30-35 минут, из них сканирование документов для налогового контроля РК - 3 минуты. При этом кыргызская сторона в момент проведения хронометража утверждала, что после сдачи ПЦР-тестов водители выпускаются в РК без ожидания результатов, лишь заполнив анкету. В этой связи возникает вопрос - зачем это делать на пункте пропуска?" - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, казахстанской стороной данный тест проводится за пределами пунктов пропуска, чтобы не создавать очередь на границе.

Кроме того, недовольство водителей Кыргызстана вызывают действия группы лиц, так называемых "толкачей", представляющих услуги прохождения без очереди, по встречной полосе. На сегодня с учетом увеличения потока, в сутки границу пересекают порядка 200 грузовых авто транспортных средств и столько же иных. Время прохождения на Казахстанском участке границы грузовыми АТС с учетом сканирования товаро-транспортных накладных составляет 15-20 минут", - заверили в ведомстве.

Вместе с тем в КНД напомнили, что для снижения теневого оборота товаров с начала 2019 года на границе со странами ЕАЭС осуществляется мониторинг перемещаемых грузов. Выявлено оформление 10,3 тыс. товаросопроводительных документов на подставных лиц и банкротов, более 13 тыс. фактов лжетранзита. Только по результатам первого квартала из заявленных в качестве транзита через РК в РФ 17% грузов осталось в РК. Такой теневой оборот товаров наносит урон бюджету и ставит в не равные конкурентные условия отечественный бизнес.

Все эти факты доведены до сведения компетентных органов Кыргызской Республики. В течение 2019-2020 годов был ряд встреч на уровне компетентных органов и правительств в двустороннем формате, на площадках ЕАЭС и ВТО. В феврале текущего года обсуждена необходимость взаимодействия в вопросах снижения теневого оборота товаров путем обмена предварительной информацией по перемещаемым грузам, использования навигационных замков и имеющихся данных в информационных системах двух стран. Это способствовало бы организации цивилизованной торговли и увеличению доходов бюджетов обоих государств. Однако Протокол встречи не был подписан кыргызской стороной, направленная по почте версия осталась без ответа", - проинформировали в пресс-службе.

В ДГД при этом заявили, что "вместо конструктивного диалога со стороны кыргызских партнеров идет намеренное обострение ситуации на границе и провокация с целью признания торговым барьером внутреннего налогового администрирования в РК".

Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, КГД вновь призвал Кыргызстан принять совместные меры по организации цивилизованной торговли и сокращения теневого оборота в интересах бюджетов и бизнеса. Без принятия совместных мер решение данного вопроса является невозможным.

Вчера на заседании ЕЭК были обсуждены данные вопросы с участием вице-премьера КР Асрандиева Э.Ш., который согласился с необходимостью создания совместной рабочей группы", - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем на сайте правительства Кыргызстана в четверг было размещено сообщение, в котором заявляется, что "ситуация на кыргызско-казахской границе противоречит договоренностям союзных государств".

На протяжении долгого времени есть сложности на границе с Казахстаном. Усугубилась ситуация с прошлого года. А в последние недели ситуация переросла в критическую. На сегодня 300-400 машин стоят в пробке на протяжении нескольких суток. Я лично ознакомился с процедурой прохождения водителей на границе из Казахстана в Кыргызстан. Заключается она в паспортном контроле, сборе анкетных данных медицинскими работниками для дальнейшего контроля, сдачи анализа на наличие вируса и далее грузоперевозчик на территории Кыргызстана ожидает результаты теста. Порядок выезда тоже несложный. А вот с казахской стороны все проходит медленно", - заявил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эркин Асрандиев во время выездного совещания на контрольно-пропускном пункте "Актилек Автодорожный".

По его словам, власти Кыргызской Республики ведут работу на площадке ЕАЭС для устранения барьеров.

К сожалению, на внутренних границах союза ситуация сложная. Намного сложнее, чем на внешних границах. Мы с прошлого года в рамках регламента ЕАЭС обращаемся в Коллегию, так как ситуацию расцениваем, как барьер. И это противоречит нашим внутрисоюзным договоренностям. Будем надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решен", - заключил он.

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