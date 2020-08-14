Назначен новый гендиректор АО "Пассажирские перевозки"

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Решением совета директоров АО "НК "Казакстан темір жолы" и по согласованию с правлением фонда АО "ФНБ "Самрук-Казына" новым генеральным директором АО "Пассажирские перевозки" назначен немецкий специалист Питер Штурм (Peter Sturm), возглавлявший дирекцию Азиатско-Тихоокеанского региона в DB Engineering & Consulting, передает Kazakhstan Today.

В КТЖ рассказали, что Питер Штурм имеет солидный стаж работы в области железнодорожного транспорта и международных перевозок, на протяжении 25 лет занимал различные управленческие должности в международных компаниях. На своих предыдущих должностях он возглавлял подразделения, отвечающие за внедрение инноваций и изменений в области закупок и обслуживания подвижного состава, внедрения информационных технологий, эксплуатации железных дорог и др.

Штурм заверил, что все начатые преобразования по повышению конкурентоспособности и клиентоориентированности компании "Лучший в своем классе" будут продолжены.

На первом аппаратном совещании в режиме онлайн новый руководитель акцентировал внимание руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций АО "Пассажирские перевозки" на качество сервисного обслуживания пассажиров, мойки и уборки пассажирских вагонов и качество постельного белья. Необходимо повышать уровень обслуживания клиентов за счет внедрения новой системы менеджмента качества, то есть. следует постоянно выявлять и работать над системными ошибками для улучшения бизнес-процессов компании.

Вопросы качества экипировки пассажирских поездов постельными принадлежностями и мягким съемным инвентарем, а также внедряемого нового стандарта по клинингу и оснащенности санитарно-гигиеническими средствами пассажирских поездов будут на постоянном контроле у руководства компании.

Генеральный директор уже ознакомился с демонстрационной сборкой первых двух туалетных модулей для стандартных пассажирских вагонов в региональном филиале "Северный". Обновление санитарных узлов в поездах позволит кардинально повысить их эстетичность, практичность и уровень комфорта для пассажиров. Начать работу по инсталляции туалетных модулей планируется уже в сентябре текущего года.

В КТЖ также рассказали, что предыдущий руководитель Михаэль Кортюм принял решение покинуть пост генерального директора "Пассажирские перевозки" в связи с личными обстоятельствами, продиктованным состоянием здоровья.

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