Назначен новый гендиректор АО "Пассажирские перевозки"

В КТЖ рассказали, что Питер Штурм имеет солидный стаж работы в области железнодорожного транспорта и международных перевозок, на протяжении 25 лет занимал различные управленческие должности в международных компаниях. На своих предыдущих должностях он возглавлял подразделения, отвечающие за внедрение инноваций и изменений в области закупок и обслуживания подвижного состава, внедрения информационных технологий, эксплуатации железных дорог и др.
Штурм заверил, что все начатые преобразования по повышению конкурентоспособности и клиентоориентированности компании "Лучший в своем классе" будут продолжены.
На первом аппаратном совещании в режиме онлайн новый руководитель акцентировал внимание руководителей структурных подразделений и подведомственных организаций АО "Пассажирские перевозки" на качество сервисного обслуживания пассажиров, мойки и уборки пассажирских вагонов и качество постельного белья. Необходимо повышать уровень обслуживания клиентов за счет внедрения новой системы менеджмента качества, то есть. следует постоянно выявлять и работать над системными ошибками для улучшения бизнес-процессов компании.
Вопросы качества экипировки пассажирских поездов постельными принадлежностями и мягким съемным инвентарем, а также внедряемого нового стандарта по клинингу и оснащенности санитарно-гигиеническими средствами пассажирских поездов будут на постоянном контроле у руководства компании.
Генеральный директор уже ознакомился с демонстрационной сборкой первых двух туалетных модулей для стандартных пассажирских вагонов в региональном филиале "Северный". Обновление санитарных узлов в поездах позволит кардинально повысить их эстетичность, практичность и уровень комфорта для пассажиров. Начать работу по инсталляции туалетных модулей планируется уже в сентябре текущего года.
В КТЖ также рассказали, что предыдущий руководитель Михаэль Кортюм принял решение покинуть пост генерального директора "Пассажирские перевозки" в связи с личными обстоятельствами, продиктованным состоянием здоровья.
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