В Казахстане создадут национальную товаропроводящую систему

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В рамках модернизации торговой отрасли создается целостная и эффективная торгово-логистическая инфраструктура страны - национальная товаропроводящая система (НТС). Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в ходе отчетной встречи перед населением, передает Kazakhstan Today.

По его словам, национальная товаропроводящая система "объединит фермеров, закупщиков, транспортников, посредников и ритейлеров в единый кластер. Не только технически, но и информационно".

В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что "физической" основной НТС станут 24 оптово-распределительных центра. По словам Султанова, оптово-распределительные центры, связанные единой цифровой системой, позволят оптимизировать цепочку поставок продукции от производителя до потребителя, "создадут необходимые условия для хранения, эффективного распределения и реализации продукции, а снижение товарных потерь обеспечит фермерам возможность дополнительного инвестирования в повышение производительности".

Кроме того, полный прямой доступ частного производителя к рынкам сбыта и предпродажной торговой инфраструктуре существенно увеличит доходы, как частника, так и отрасли в целом", - подчеркнул министр.

По расчетам Минторга, создание национальной товаропроводящей обеспечит снижение цен на социально значимые продовольственные товары до 45%. Это сэкономит для казахстанских потребителей около 60 млрд тенге ежегодно.

Важно, что национальная товаропроводящая система обеспечит стабильность цен и позволит исключить сезонные и ажиотажные "дефицитные" всплески, как мы видели в марте - апреле", - пояснил министр торговли Бахыт Султанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства