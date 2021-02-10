ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на сварные трубы и профили из КНР

Москва. 9 февраля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии 9 февраля приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на ряд видов сварных труб и профилей из нержавеющей стали из Китайской Народной Республики. Пошлина вводится сроком на пять лет, размер ставки составит от 14,62 до 17,28% в зависимости от производителя, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, основными сферами применения этой продукции являются производство сантехники и теплообменников, автомобилестроение, пищевая промышленность, нефтехимическая и атомная отрасли, производство мебели и инфраструктурное строительство.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Напомним, антидемпинговое расследование в отношении сварных труб и профилей из КНР было начато 24 декабря 2019 года по результатам рассмотрения заявления, поданного компаниями "ТМК-Инокс", "Марчегалия РУ", "Балтинокс" и поддержанного ООО "Техно Трейд".

Информация, полученная в ходе расследования, позволила сделать заключение о наличии демпингового импорта товара из КНР и материального ущерба отрасли экономики государств-членов. По результатам расследования на сайте ЕЭК в ноябре 2020 года опубликован доклад департамента защиты внутреннего рынка.

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