Снижены пошлины на углеграфитовую продукцию для производства алюминия

Москва. 16 февраля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля обнулила ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды углеграфитовой продукции для электролиза алюминия сроком на один год, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, решение направлено на реализацию распоряжения Евразийского межправительственного совета от 10 апреля 2020 года № 6 в отношении принятия мер по обеспечению экономической стабильности в условиях развития пандемии, в частности, временного снижения ставок импортных пошлин на материалы и комплектующие для отдельных отраслей промышленности.

Принятое решение позволит снизить затраты и поддержать рентабельность алюминиевых предприятий в странах Евразийского экономического союза. Кроме того, мера направлена на развитие отрасли. Она предоставляет возможности по модернизации производств и повышению экологичности", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он напомнил о том, что в связи с пандемией коронавируса и сокращением в 2020 году выпуска готовой продукции из алюминия во всем мире ожидается снижение потребления этого металла.

Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства