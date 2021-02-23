Конкуренция и проблемы со спросом: Нацбанк провел опрос предприятий

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - По результатам проводимого Национальным банком РК опроса предприятий, в IV квартале 2020 года наблюдался высокий уровень значимости конкуренции практически во всех отраслях экономики, передает Kazakhstan Today.

Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 42,5% предприятий ощущают влияние конкуренции на их бизнес. В обрабатывающей промышленности доля таких предприятий достигает 31,0%, тогда как в горнодобывающей промышленности - всего лишь 12,2%", - сказал директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов.

По его словам, для многих предприятий (около 35% предприятий рассматриваемых отраслей и 25,9% предприятий сельского хозяйства) главным препятствием, сдерживающим их инвестиционную активность, является неудовлетворенность состоянием экономики Казахстана, находящейся на начальном этапе восстановления после спада, вызванного пандемией и введением ограничительных мер.

При этом обрабатывающая промышленность и торговля испытывают проблемы со спросом на продукцию (31,0% и 27,7%, соответственно), а предприятия сельского хозяйства отмечают нехватку квалифицированных кадров (23,9%).

В IV квартале улучшилась ситуация со спросом на готовую продукцию. Продолжился рост спроса в сельском хозяйстве (диффузионный индекс составил 57,5), вышла в положительную зону обрабатывающая промышленность (диффузионный индекс 51,7), замедлилось падение в транспорте, строительстве и горнодобывающей отрасли. Стабилизировалось падение спроса в торговле. При этом во всех отраслях замедлился темп роста цен на сырье и материалы", - сказал Шаймарданов.

По его информации, в I квартале 2021 года ожидается дальнейшее улучшение ситуации со спросом, наибольшее увеличение диффузионного индекса ожидается в обрабатывающей отрасли (58,1), строительстве (59,6) и торговле (56,1). Предприятия ожидают рост спроса на готовую продукцию, ускорения темпов роста цен на сырье и материалы, а также улучшения ситуации с заработной платой. При этом ожидается сезонное снижение объемов производства.

Всего в опросе приняли участие более 2,6 тысяч предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.

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