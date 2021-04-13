Отбасы банк начал прием заявок по программе "Бакытты отбасы"

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") с 12 апреля 2021 по 26 мая 2021 года будет принимать заявки по государственной программе жилищно-коммунального развития "Нурлы жер" на 2020-2025 годы" по направлению "Кредитование малообеспеченных семей из очередников МИО" (Бакытты отбасы)", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В программе могут принять участие многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алка", "Кумісалка" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи, неполные семьи (с момента расторжения брака должно пройти не менее 3 лет) и семьи, имеющие или воспитывающие детей с ограниченными возможностями", -проинформировали в пресс-службе АО "Отбасы банк".

В банке уточнили: для участников программы "Бакытты отбасы" выдаются займы по ставке 2% годовых (ГЭСВ от 2,1%) при наличии первоначального взноса в размере от 10% от суммы займа. Срок займа - до 20 лет.

Как рассказали в пресс-службе, с помощью данной программы можно купить кредитное жилье МИО с бронированием жилья или любое иное жилье по выбору кандидата (первичное, вторичное).

Максимальная сумма займа составляет до 15 млн тенге в городах Нур-Султане, Алматы и их пригородных зонах, Шымкенте, Актау, Атырау и до 10 млн тенге в остальных регионах. Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье", - разъяснили в банке.

Также уточняется, что доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 кратной величины прожиточного минимума, утвержденного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2021 году прожиточный минимум составляет 34 302 тенге, соответственно доход на каждого члена семьи не должен превышать сумму равную 106 336 тенге).

Чтобы стать участником программы необходимо следующее:

1) подать электронное заявление на сайте банка www.hcsbk.kz;

2) на следующий рабочий день после завершения приема заявлений, в случае если поданное вами заявление входит в основной список кандидатов, ожидать звонка от банка для приглашения на квалификацию;

3) в назначенный день и время прийти в отделение Банка с пакетом документов для оценки платежеспособности;

4) получить положительное решение банка об одобрении займа;

5) найти жилье, соответствующее требованиям банка, либо забронировать жилье на портале недвижимости банка и сделать оценку недвижимости;

6) получить заем в банке.

Выдача займа возможна при наличии у заявителя жилищных строительных сбережений на сберегательном счете в размере не менее 10% от суммы займа.

В 2021 году перед банком стоит еще одна важная государственная задача - запуск третьего этапа программы "Бакытты отбасы" для семей с невысоким доходом. Из республиканского бюджета банку было выделено 50 млрд тенге. В прошлом году по программе "Бакытты отбасы" многодетным и неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями было выдано 4415 займов на сумму 46,7 млрд тенге. Мы надеемся, что в этом году ключи от своих квартир получит такое же количество семей", - отметила председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова,

В течение 45 дней будут приняты все заявки.

Далее система автоматически сформирует основной и резервный списки участников. Дата постановки на очередь в акимате, категория постановки на очередь и время подачи заявки будут определяющим фактором при распределении участия. Итоги конкурса можно будет увидеть на сайте банка, после 27 мая по номеру заявки", - добавили в пресс-службе.

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