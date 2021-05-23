Европейские компании намерены инвестировать в производство "зеленого" водорода в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 22 МАЯ - Руководство шведско-немецкого концерна "SVEVIND Energy GmbH" в рамках встречи с председателем Правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Меиржаном Юсуповым сообщило о результатах исследования потенциала Казахстана в качестве места реализации крупных проектов возобновляемых источников энергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили представители иностранной компании, на сегодняшний день уже определено и проведено предварительное проектирование на наиболее благоприятных земельных участках, на каждом из которых рассчитано производство 10 ГВт зеленой энергии, с увеличением мощностей до 30 ГВт в перспективе, сообщает пресс-служба нацкомпании Kazakh Invest.

Деятельность нашей компании направлена на долгосрочное инвестирование собственных и привлекаемых ресурсов, в рамках разработки и дальнейшего развития проектов "зеленой" энергетики на территории Казахстана. В наших планах реализация проектов в производство ветрового и солнечного электричества, с последующим производством водорода и другого "зеленого" сырья. Наши проекты предусматривают работу ветровых и солнечных электростанций вне электрических сетей. Однако они могут обеспечивать диспетчеризацию и частичное перенаправление воспроизводимой "зеленой" электроэнергии для государственной электроэнергетической системы, а также для энергоснабжения казахстанских предприятий. Произведенные в Казахстане водород, "зеленый" аммиак и другие экологичные товары в перспективе могут экспортироваться на постоянно растущие рынки, такие как Европа и Китай", - отметил директор по развитию компании "SVEVIND Energy GmbH" Рене Пфортэ.

В свою очередь, Меиржан Юсупов подчеркнул, что производство водорода является перспективным и важным направлением в свете перехода стран Европейского союза на водородную экономику. В ближайшем будущем планируется оказание поддержки экологичных водородных технологий не только в электроэнергетике, автомобильном и железнодорожном транспорте, но и в черной металлургии, нефтехимии и авиации.

Водородная энергетика очень продуктивна, технологична и эффективна в использовании. Данный энергоресурс можно применять в транспорте, быту, энергетике и железнодорожной отрасли. Все это способствует продвижению низкоуглеродного развития. Продвижение низкоуглеродного развития соответствует стратегическому направлению развития Республики Казахстан и обязательствам, взятым в рамках международных соглашений. Посредством развития водородной энергетики, Казахстан может получить свою нишу в мировых поставках водорода", - отметил Юсупов.

По итогам встречи стороны договорились об организации ряда встреч с представителями уполномоченных государственных и местных исполнительных органов, а также консолидации усилий в направлении реализации инновационных проектов на территории Казахстана.

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