ЕАБР профинансирует строительство газотурбинной установки в Актобе за 16 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Евразийский банк развития и акционерное общество "Актобе ТЭЦ" подписали кредитный договор на сумму 16 млрд тенге для строительства газотурбинной установки с котлом-утилизатором, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Увеличение мощности Актобе ТЭЦ на 48% (на 57 МВт) с применением газотурбинной установки имеет значительный эффект на экологическую ситуацию (снижение удельных выбросов вредных веществ на 6%), при повышении коэффициента полезного действия станции до 45-48% (расход газа снизится на 19%)", - сообщает пресс-центр ЕАБР.

В период проведение строительно-монтажных работах будет создано до 120 рабочих мест. Проект способствует экономической интеграции государств-участников Евразийского банка развития, взаимной торговле, расширению через поставки необходимого для проекта оборудования и реагентов из Российской Федерации и Республики Беларусь.

Модернизация и строительство электростанций позволит не только улучшить характеристики экологических предприятий, но и также поспособствует развитию экономики региона в целом. Приоритетами ЕАБР являются проекты, направленные на социально-экономическое развитие стран-участников банка, улучшение благосостояния населения и развитие интеграционных проектов ", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

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