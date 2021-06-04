Система Orphus

ЕАБР профинансирует строительство газотурбинной установки в Актобе за 16 млрд тенге

03.06.2021 11611
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Евразийский банк развития и акционерное общество "Актобе ТЭЦ" подписали кредитный договор на сумму 16 млрд тенге для строительства газотурбинной установки с котлом-утилизатором, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Увеличение мощности Актобе ТЭЦ на 48% (на 57 МВт) с применением газотурбинной установки имеет значительный эффект на экологическую ситуацию (снижение удельных выбросов вредных веществ на 6%), при повышении коэффициента полезного действия станции до 45-48% (расход газа снизится на 19%)", - сообщает пресс-центр ЕАБР.

 
В период проведение строительно-монтажных работах будет создано до 120 рабочих мест. Проект способствует экономической интеграции государств-участников Евразийского банка развития, взаимной торговле, расширению через поставки необходимого для проекта оборудования и реагентов из Российской Федерации и Республики Беларусь.
 

Модернизация и строительство электростанций позволит не только улучшить характеристики экологических предприятий, но и также поспособствует развитию экономики региона в целом. Приоритетами ЕАБР являются проекты, направленные на социально-экономическое развитие стран-участников банка, улучшение благосостояния населения и развитие интеграционных проектов ", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая