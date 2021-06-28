ЕАБР профинансирует госпрограмму обеспечения казахстанцев доступным жильем

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Евразийский банк развития и АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК), дочерняя организация национального управляющего холдинга "Байтерек", подписали кредитные договоры на общую сумму 3,5 млрд российских рублей для целей реализации государственной программы обеспечения населения доступным жильем, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Финансирование данной программы позволит строить больше доступного жилья для дальнейшего предоставления населению Республики Казахстан через инструменты льготного ипотечного кредитования", - рассказали в пресс-службе ЕАБР.

Согласно официальным данным правительства Республики Казахстан, в 2020 году, несмотря на пандемию, снижение деловой активности и сокращение расходов, строительная отрасль составила основу экономической активности страны. Рост в отрасли зафиксирован на 11,2%. Объем введенного жилья вырос на 16,8% и составил 15,3 млн квадратных метров. В текущем году планируется введение еще 17 млн квадратных метров жилья, объем инвестиций составит порядка 2,2 трлн тенге.

Для ЕАБР участие в подобных проектах имеет особое, приоритетное значение. Мы уверены, что его реализация окажет благоприятное влияние на развитие социальной инфраструктуры, даст новые возможности приобретения жилья для тех слоев населения Казахстана, которые в нем особо нуждаются. Более того, оказанная поддержка отрасли принесет и другие социально-экономические эффекты, такие как: стимулирование рынка труда за счет создания новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения, формирование сопутствующей инфраструктуры", - отметил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Как рассказали в банке, одним из направлений деятельности КЖК является финансирование строительства доступного жилья через выкуп облигаций местных исполнительных органов (МИО). В рамках исполнения данной роли за 2016-2020 годы КЖК осуществлен выкуп облигаций МИО на общую сумму 418,0 млрд тенге. За счет выделенных средств введено в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров жилья (38,8 тыс. квартир).

В целях увеличения объемов финансирования строительства жилья в 2021 году КЖК будет реализован механизм микширования средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, с привлеченными на рыночных условиях средствами, с дальнейшим выкупом облигаций МИО по единой ставке. Таким образом, за счет привлеченных рыночных средств объем выкупа облигаций МИО будет увеличен в среднем на 61,5 млрд тенге ежегодно, а объем ввода в эксплуатацию доступного жилья увеличится на 340 тыс. квадратных метров в год - порядка 5,6 тыс. новых квартир", - проинформировали в ЕАБР.

Как пояснил заместитель председателя правления КЖК Мажит Жусупов, для КЖК договор с ЕАБР является дебютным в рамках фондирования денежных средств в российских рублях.

Привлеченные средства будут направлены на реализацию инициатив по сокращению нехватки жилья для социально-уязвимых слоев населения и людей, состоящих в очереди у местных исполнительных органов", - добавил он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства