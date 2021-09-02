В Казахстане повысят минимальную заработную плату

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2022 года в стране повысят уровень минимальной заработной платы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая с посланием народу Казахстана, Токаев напомнил, что размер МЗП не повышался с 2018 года и в настоящее время "назрела необходимость пересмотра ее уровня".

По уровню МЗП Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить МЗП с текущих 42 500 тенге до 60 000 тенге. Данная мера напрямую коснется более 1 миллиона человек, а косвенно - всех трудящихся", - сказал президент.

Он считает, что данная мера уменьшит теневой зарплатный фонд, размер которого сегодня достигает 30%, а может быть и 40% от декларируемого.

Повышение МЗП окажет положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления. Это, по оценкам экспертов, приведет к увеличению ВВП на 1,5 процента. Одновременно следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве расчетного показателя в налоговых, социальных и других сферах", - отметил Токаев.

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