Холдинг "Байтерек" прокомментировал ситуацию с приватизацией ИФК

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - В АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" заявили, что резонансные публикации в СМИ вокруг приватизации дочерней организации АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (ИФК) не в полной мере отражают текущую ситуацию, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

ИФК включен в перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, в рамках постановления Правительства "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы" (от 29 декабря 2020 года № 908).

В этой связи в установленном законодательством порядке была проведена оценка рыночной стоимости акции ИФК независимым оценщиком, сообщает пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Сравнительный анализ показывает, что за период с 2019 по 2021 годы активы ИФК сократились почти в 2 раза (с 61,9 миллиарда тенге на 31.12.2018 года до 36,7 миллиарда тенге в 2021 году), при этом обязательства увеличились на сумму более 2,3 миллиарда тенге, а накопленный убыток вырос на сумму более 26 миллиардов тенге. Так, в 2019 году убыток составил более 21 миллиард тенге, в 2020 году - порядка 6,8 миллиарда тенге. Как акционер Холдинг за все время своего владения ИФК получил дивиденды на сумму 552 миллиона тенге", - сообщили в пресс-службе.

ИФК имеет обязательства перед БРК на сумму более 17 миллиардов тенге по проекту ТОО "Орда Гласс". Выданная ИФК гарантия прекращается только после введения объекта в эксплуатацию, ввод которого затягивается уже более 2,5 лет.

Таким образом, 30 июля на веб-портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz (площадка АО "Информационно-учетный центр" Министерства финансов РК) было опубликовано извещение о проведении 17 августа 2021 года электронных торгов по реализации ста процентов акций ИФК. В тот же день информационное сообщение было размещено на официальном сайте холдинга "Байтерек" (www.baiterek.gov.kz) и в СМИ. 18 августа на той же площадке торги признаны состоявшимися с определением победителя", - добавил в холдинге.

В настоящий момент компания планомерно выполняет свои обязательства без какого-либо вмешательства холдинга "Байтерек". Все процедуры оценки ИФК и проведения торгов на всех этапах реализованы и реализуются в строгом соответствии с действующим законодательством. Иная информация в связи с требованиями конфиденциальности не разглашается.

По завершению этих процедур холдинг "Байтерек" доведет до общественности информацию об итогах завершения процедур, связанных с передачей ИФК в конкурентную среду. Обращаем внимание, что вся достоверная информация будет предоставляться холдингом, как единственным акционером ИФК", - сообщили в пресс-службе.

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