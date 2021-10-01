В Актау возник дефицит яиц

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АКТАУ. 30 СЕНТЯБРЯ - Куриные яйца исчезли с прилавков магазинов в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.



Острый дефицит яиц возник в Актау. Из одних магазинов продукт исчез, в остальных цена резко выросла на половину. Причина нехватки, по мнению поставщиков, в банальной наживе. Производитель больше ориентирован на экспорт, чем на внутренний рынок, сообщает телеканал "Астана".



Еще неделю назад купить яйца в Актау можно было за 360 тенге. Сейчас стоимость продукта доходит до 530 тенге за десяток. Но и такие найти не просто. Полки магазинов пустуют.



Поставщики объяснили дефицит яиц сразу несколькими причинами. Первая подорожание корма для пернатых, вторая - увеличение транспортных расходов, но самой основной считают экспорт.



"Сейчас на фабрике в наличии нет, мы даже были там, ну у них нет действительно склады пустые, потому что накоплений нет. Все фабрики наши продают в Афганистан, Киргизию и Узбекистан, мне так объясняют. Это кажется одна из главных причин. Туда задорого продают", - говорит представитель компании-поставщика Гульсара Туралиева.



Еще в конце прошлого года чиновники установили предельно допустимую стоимость на этот социально значимый продукт. Она не должна была превышать 425 тенге за десяток. Но по закону ограничения действуют лишь 90 дней. Чтобы ввести новые - без бюрократических проволочек не обойтись.



"В данный момент мы отправили письмо в департамент по защите конкуренции, чтобы они провели расследование, есть ли здесь ценовой сговор, есть ли необоснованный рост. Если это все обоснованно, то уже потом мы вам по результатам сообщим. В данный момент, чтобы ставить предельные цены, нам нужно основание - резкий скачок выше 15%, когда превышает пороговую стоимость", - сказала руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Жанна Токбаева.



К слову, новый предел пороговой стоимости Жанна Токбаева озвучить не смогла. По мнению чиновницы, высокие цены на яйца продержатся как минимум неделю. Все это время госслужащие обещают мониторить стоимость продукта.

В Казахстане продолжает дорожать мясо.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства