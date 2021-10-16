Главы стран ЕАЭС приняли заявление об экономическом сотрудничестве в рамках климатической повестки

НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Главы государств-членов Евразийского экономического союза приняли заявление об экономическом сотрудничестве в рамках климатической повестки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы, главы государств - членов Евразийского экономического союза Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации (далее соответственно - государства-члены ЕАЭС), основываясь на принципах Устава Организации Объединенных Наций и Договора о Евразийском экономическом союзе, принимая во внимание, что наши государства являются Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижского соглашения, выражая приверженность Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, выступая за инклюзивное международное сотрудничество по вопросам борьбы с изменением климата и укрепление внешнеэкономических связей на основе принципов недискриминации, равноправия и уважения суверенитета, с целью обеспечения условий для экономического и экологического благополучия государств - членов ЕАЭС,

- Считаем, что реагирование на вызовы изменения климата, исходя из долгосрочной глобальной цели достижения баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением во второй половине XXI века, вызовет в мировой экономике глубинные процессы, в том числе всеобъемлющую технологическую трансформацию производства, существенное изменение структуры мировой экономики, в которой будут доминировать производства и технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов.

- Масштабность происходящих изменений требует скоординированных действий государств, нацеленных на создание благоприятных условий для экономического роста и защиту окружающей среды, недопущение негативных социально-экономических эффектов, предотвращение усиления разрыва между развитыми и развивающимися странами и появления барьеров на пути торговли и инвестиций.

- В этом контексте подтверждаем намерение внести конструктивный вклад в работу 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, адаптации к изменению климата и обеспечения устойчивого социально-экономического развития государств.

- Призываем завершить формирование правил реализации Парижского соглашения, в том числе в части рыночных механизмов сотрудничества на основе инклюзивности, широкого доступа к создаваемым механизмам, недискриминации и эффективности сокращений выбросов и поглощений парниковых газов.

- Подчеркиваем важность широкого международного обмена и недискриминационного использования технологий, обеспечивающих сокращение выбросов и низкоуглеродное развитие, эффективное и рациональное использование ископаемых источников, атомной энергии и гидрогенерации, низкоуглеродного транспорта, внедрения водородных технологий, возобновляемых источников энергии, энергоэффективных подходов и технологий в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

- Выступаем за сближение подходов к мониторингу и верификации выбросов и поглощения парниковых газов, что будет содействовать учету и развитию поглощающей способности экосистем и стимулировать использование инструментов зеленого финансирования для поддержки климатических проектов и трансфера наилучших доступных технологий.

- Также считаем необходимым двигаться в направлении взаимного международного признания механизмов обращения углеродных единиц, образованных в результате реализации климатических проектов, а также систем подтверждения происхождения электрической энергии.

- Отдельно отмечаем необходимость использования значительного потенциала цифровых платформ в реализации климатической повестки.

- Заявляем о намерении развивать экономическое сотрудничество государств-членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, в том числе для достижения целей Парижского соглашения и Целей устойчивого развития ООН, включая формирование необходимых подходов и механизмов, исходя из принципов функционирования единого рынка ЕАЭС.

- Выражаем уверенность, что экономическое сотрудничество государств-членов ЕАЭС в рамках климатической повестки станет важным вкладом в международные усилия по борьбе с изменением климата и обеспечение устойчивого развития.



