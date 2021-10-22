КазТрансОйл сократил транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов более чем на 900 тыс. тонн за год

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НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - За январь - сентябрь 2021 года по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" транспортировано 30 млн 824 тыс. тонн нефти, что на 918 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем за девять месяцев 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года на 1 млн 364 тыс. тонн и составил 12 млн 755 тыс. тонн. ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" поставлено 4 млн 25 тыс. тонн нефти, ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" - 3 млн 664 тыс. тонн нефти, ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" - 4 млн 316 тыс. тонн нефти, ТОО "СП "CASPI BITUM" - 750 тыс. тонн нефти", - говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Объем транспортировки нефти по участку "Атырау-Самара" магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" составил 9 млн 38 тыс. тонн, что на 2 млн 46 тыс. тонн меньше показателя за девять месяцев 2020 года. По участку нефтепровода "ТОН-2", расположенному на территории Республики Казахстан, транспортировано 8 млн 256 тыс. тонн нефти, что на 103 тыс. тонн больше по сравнению с показателем за девять месяцев 2020 года. Осуществлена перевалка 8 млн 201 тыс. тонн нефти в магистральный нефтепровод "Атасу-Алашанькоу". По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель увеличился на 297 тыс. тонн.

Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 361 тыс. тонн, что меньше показателя за девять месяцев 2020 года на 111 тыс. тонн.

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО "КазТрансОйл" составил 1 млн 573 тыс. тонн, что на 15 тыс. тонн больше по сравнению с показателем за девять месяцев 2020 года.

Грузооборот нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составил 26 млрд 54 млн тонно-километров, что меньше показателя аналогичного периода 2020 года на 978 млн тонно-километров.

Консолидированный грузооборот нефти АО "КазТрансОйл" составил 32 млрд 527 млн тонно-километров, что на 280 млн тонно-километров меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года.

По системе нефтепроводов ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" транспортировано 13 млн 30 тыс. тонн нефти, что на 1 млн 388 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Грузооборот нефти составил 11 млрд 683 млн тонно-километров, что на 1 млрд 73 млн тонно-километров больше результата за девять месяцев 2020 года.