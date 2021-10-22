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КазТрансОйл сократил транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов более чем на 900 тыс. тонн за год

21.10.2021, 11:17 81244
КазТрансОйл сократил транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов более чем на 900 тыс. тонн за год
Фото: kaztransoil.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - За январь - сентябрь 2021 года по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" транспортировано 30 млн 824 тыс. тонн нефти, что на 918 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем за девять месяцев 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года на 1 млн 364 тыс. тонн и составил 12 млн 755 тыс. тонн. ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" поставлено 4 млн 25 тыс. тонн нефти, ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" - 3 млн 664 тыс. тонн нефти, ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" - 4 млн 316 тыс. тонн нефти, ТОО "СП "CASPI BITUM" - 750 тыс. тонн нефти", - говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

 
Объем транспортировки нефти по участку "Атырау-Самара" магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара" составил 9 млн 38 тыс. тонн, что на 2 млн 46 тыс. тонн меньше показателя за девять месяцев 2020 года. По участку нефтепровода "ТОН-2", расположенному на территории Республики Казахстан, транспортировано 8 млн 256 тыс. тонн нефти, что на 103 тыс. тонн больше по сравнению с показателем за девять месяцев 2020 года. Осуществлена перевалка 8 млн 201 тыс. тонн нефти в магистральный нефтепровод "Атасу-Алашанькоу". По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель увеличился на 297 тыс. тонн. 
 
Объем перевалки нефти в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" составил 361 тыс. тонн, что меньше показателя за девять месяцев 2020 года на 111 тыс. тонн.
 
Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО "КазТрансОйл" составил 1 млн 573 тыс. тонн, что на 15 тыс. тонн больше по сравнению с показателем за девять месяцев 2020 года. 
 
Грузооборот нефти отдельно по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составил 26 млрд 54 млн тонно-километров, что меньше показателя аналогичного периода 2020 года на 978 млн тонно-километров. 
 
Консолидированный грузооборот нефти АО "КазТрансОйл" составил 32 млрд 527 млн тонно-километров, что на 280 млн тонно-километров меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года. 
 
По системе нефтепроводов ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" транспортировано 13 млн 30 тыс. тонн нефти, что на 1 млн 388 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода 2020 года. 
 
Грузооборот нефти составил 11 млрд 683 млн тонно-километров, что на 1 млрд 73 млн тонно-километров больше результата за девять месяцев 2020 года.
 

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За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья

22.10.2021, 16:48 2161
За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья. Об этом в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил Аскар Мамин, за 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе встречи глава государства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует уверенную восстановительную динамику. По итогам девяти месяцев 2021 года рост валового внутреннего продукта составил 3,4%. Восстановления экономики удалось достичь благодаря своевременно принятым антикризисным мерам.
 
По словам премьер-министра, ключевым фактором ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе (+3,5%), а также последовательное восстановление в секторе услуг на фоне карантинных послаблений. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7%. Рост строительной отрасли составил 9,7%. 
 
Премьер-министр рассказал главе государства о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
 

Правительством принимаются меры по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе агропромышленного комплекса, заключению долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия, недопущению фактов превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания", - сказал Аскар Мамин.

 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. К настоящему времени во всех регионах значительно снижены уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,96. Загруженность инфекционных коек - 37%, реанимационных - 31%. На сегодняшний день 8,1 млн человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, 7,2 млн граждан - вторым компонентом.
 
Аскар Мамин также доложил президенту о реализации мер по наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего бизнеса, региональному развитию, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора, а также других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.
 
 

В Казахстане внедрили электронное таможенное сопровождение автотранспорта при транзите товаров

22.10.2021, 11:01 21439
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Электронное таможенное сопровождение будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пояснили в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК, к импортерам "зеленой" зоны отнесены налогоплательщики, включенные в приказ министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2020 года № 1241 "Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков".
 

Электронное таможенное сопровождение максимально упрощает таможенные операции при транзите, сокращает время прохождения границы и существенно снижает финансовые расходы для участников внешнеэкономической деятельности, строящих бизнес на принципах "прозрачности" и соблюдения требований законодательства. Внедрение указанной меры стало возможным на основании приказа министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 407 "Об утверждении Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств", - пояснили в ведомстве.

 
Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности, отобранные в рамках системы управления рисками и выбравшие систему электронного таможенного сопровождения, вправе обратиться в соответствующий таможенный орган и к оператору по отслеживанию навигационных пломб, которым определено ТОО "Silk Way monitoring" (www.swm.kz).

Как сообщалось ранее, электронное таможенное сопровождение будет осуществляться путем навешивания навигационных пломб на грузовые отсеки автотранспортных средств и удаленного отслеживания перемещения транспортного средства от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения.
 

РК и РФ обсудили вопрос дальнейших поставок российского дизтоплива в Казахстан

21.10.2021, 18:53 65503
МОСКВА. 21 ОКТЯБРЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе состоявшейся в Москве встречи отмечен высокий уровень сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Стороны рассмотрели вопросы в нефтяной, нефтехимической, газовой отраслях и в сфере недропользования, сообщает пресс-служба Минэнергетики РК.
 
Кроме того, стороны обсудили вопрос дальнейших поставок российского дизельного топлива в Казахстан, которые начались в текущем месяце и позволили оперативно стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и не допустить негативных последствий дефицита топлива.
 
Министр Магзум Мирзагалиев также поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения. 
 
Участники встречи также договорились рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного проекта по созданию сети заправочных станций сжиженного природного газа вдоль транзитного маршрута от России до КНР. Стороны сошлись во мнении, что это направление имеет высокий потенциал и позволит обеспечить растущие потребности производственных предприятий Казахстана и транзитного транспорта в топливе.
 
По итогам переговоров стороны отметили взаимный интерес в активизации двусторонних отношений в рамках как действующих, так и новых совместных проектов.
 

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