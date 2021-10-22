РК и РФ обсудили вопрос дальнейших поставок российского дизтоплива в Казахстан

МОСКВА. 21 ОКТЯБРЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе состоявшейся в Москве встречи отмечен высокий уровень сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Стороны рассмотрели вопросы в нефтяной, нефтехимической, газовой отраслях и в сфере недропользования, сообщает пресс-служба Минэнергетики РК.

Кроме того, стороны обсудили вопрос дальнейших поставок российского дизельного топлива в Казахстан, которые начались в текущем месяце и позволили оперативно стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и не допустить негативных последствий дефицита топлива.

Министр Магзум Мирзагалиев также поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения.

Участники встречи также договорились рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного проекта по созданию сети заправочных станций сжиженного природного газа вдоль транзитного маршрута от России до КНР. Стороны сошлись во мнении, что это направление имеет высокий потенциал и позволит обеспечить растущие потребности производственных предприятий Казахстана и транзитного транспорта в топливе.

По итогам переговоров стороны отметили взаимный интерес в активизации двусторонних отношений в рамках как действующих, так и новых совместных проектов.