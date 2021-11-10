В Минэнерго не исключают возможности введения ограничений на вывоз газа

НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ. - В ходе брифинга первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков сообщил, что ведомство рассматривает вопрос введения ограничений на вывоз сжиженного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Представитель Минэнерго уточнил, что речь идет о полном запрете, за исключением, к примеру, ТШО и других, у которых есть стабильность заключенного контракта, и необходимо обеспечить стабильность условий, которые там прописаны.
Мы только обсуждаем. Может, не стоит говорить в информационном поле до тех пор, пока мы не придем к этому решению", - сказал Мурат Журебеков.
По его словам, этот вопрос находится в проработке. В Минэнерго надуются, что цена стабилизируется на том уровне, на котором сейчас есть.
Может, будет незначительный рост, но потом цен будет уравновешен по итогам спроса и предложения. У нас сегодня еще 30% не выходит на электронные торговые площадки (ЭТП), с 1 января полностью, когда объем выйдет на бирже, тогда можно будетбудет с более-менее определенной вероятностью спрогнозировать, какой будет цена, после 1-2 торгов", - отметил вице-министр.
Он подчеркнул, что сейчас любая информация может быть воспринята рынком в ту или иную сторону, и участники рынка могут этим умело воспользоваться и повысить цену.
Поэтому не хотел бы давать сейчас информацию без оснований и с потолка называть цифру, потому что вы находимся в процессе апробации новой системы", - заключил Журебеков.
Ранее в Минэнерго назвали причину дефицита газа на рынке.