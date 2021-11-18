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Казахстан запустит прямое авиасообщение с США

17.11.2021, 11:53 101629
Казахстан запустит прямое авиасообщение с США
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова, Соглашение предусматривает принципы "открытого неба", согласно которым стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот. 
 

Основной целью Соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и США", - пояснил глава МИИР, отметив, что данное соглашение первое в истории страны, которое соответствует принципам режима "открытого неба".


Министр также добавил, что это будет способствовать повышению внешней транспортной доступности, расширению географии международных авиамаршрутов и позволит укрепить торгово-экономическое и культурное сотрудничество между двумя странами.
 

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Услуги казахстанских больниц подорожали на 10% за год

18.11.2021, 11:25 5644
Услуги казахстанских больниц подорожали на 10% за год
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - По итогам октября текущего года цены на услуги больниц выросли в месячной динамике на 0,3%, в годовой - на 10,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным аналитиков, сильнее всего годовой рост цен на услуги больниц ощутили жители Алматинской (на 20%), Туркестанской (18,1%) и Павлодарской (15,6%) областей. Наименьший рост цен зафиксирован в Актюбинской области (на 0,8% за год).
 
За первое полугодие 2021 года услуги больниц достигли 618,7 млрд тенге - сразу на 60,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Для сравнения: за январь-июнь 2020 года объем услуг составлял 385,9 млрд тенге, плюс 12,9% за год, сообщает energyprom.kz.
 
Согласно анализу, большая часть услуг оказана за счет бюджета: 547,8 млрд тенге, плюс 56,7%. Услуги за счет населения выросли на 66,7% - до 38,7 млрд тенге, за счет предприятий - в 2,4 раза, до 32,2 млрд тенге.
 
В региональном разрезе наибольший объем услуг в секторе пришелся на Алматы: 99,4 млрд тенге - на 67,2% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Нур-Султан (79 млрд тенге, плюс 79,2%) и Туркестанская область (56,3 млрд тенге, плюс 74,9%).
 
Наименьший объем услуг зафиксирован в Атырауской области: всего 11,7 млрд тенге - на 33,4% больше, чем годом ранее.
 

Услуги хирургических отделений больниц с начала года достигли 107,2 млрд тенге - на 33,9% больше, чем годом ранее. Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов составили 55,5 млрд тенге, центров реабилитации - 27,2 млрд тенге, психиатрических больниц - 19,9 млрд тенге", - поделились аналитики.

 

Рост ВВП на уровне 3,9% в 2022 году прогнозирует Миннацэкономики

18.11.2021, 10:51 5347
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев предствил в сенате парламента Республики Казахстан прогноз социально-экономического развития страны на пятилетний период, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Среднегодовой темп роста ВВП за пять лет составит 4,8%", - сказал Иргалиев.

 
Он заявил, что несырьевой сектор экономики станет одним из основных драйверов качественного роста и ключевым фактором устойчивости экономики. Так, обрабатывающая промышленность, по его словам, в среднем будет расти на уровне 4,1% и опережать темпы роста горнодобывающей промышленности (3,9%). 
 

Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн. Рост добычи нефти ожидается за счет реализации Проекта устранения узких мест нефтепровода КТК для увеличения его мощности по казахстанскому участку в 2023 году", - проинформировал министр.

 
Согласно озвученной информации, в сельском хозяйстве среднегодовой рост составит 5,0%, в строительстве - 3,9%. Производство услуг будет расти в среднем на 5,4%. 
 

Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге, в 2026 году - 119,9 трлн тенге. ВВП на душу населения вырастит с 10,7 тыс. долларов США в 2022 году до 14,2 тыс. в 2026 году", - прогнозирует глава МНЭ.

 
Экспорт товаров, по его информации, в 2022 году прогнозируется на уровне 60,1 млрд долларов США и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с 40,8 млрд долларов США в 2022 году до 43,4 млрд в 2026 году. При этом сальдо торгового баланса вырастет с 19,3 до 36,4 млрд долларов США. 
 
Спикер также отметил, что целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4-6%; в 2023-2024 годах - 4-5%; в 2025-2026 годах - 3-4%. 

С учетом данных макроэкономических показателей разработан следующий прогноз бюджетных параметров. Доходы республиканского бюджета в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге", - продолжил Иргалиев.

 
Он рассказал, что гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2 трлн тенге и направить на финансирование социальных обязательств. С учетом этого разработан проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022-2024 годы.
 

Привлекаемые средства будут направлены на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета. Кроме этого, предлагается в 2022 году привлечь целевой трансферт из Национального фонда в размере 550 млрд тенге, в 2023-2024 годах - по 400 млрд тенге ежегодно", - проинформировал министр, отметив, что целевые трансферты из Нацфонда предлагается направить на финансирование мероприятий предвыборной программы партии Нур-Отан.

 
По прогнозам экономистов, с учетом планируемых трансфертов при цене на нефть в 60 доларов США за баррель поступления от нефтяного сектора в Национальный фонд, по прогнозам, вырастут с 2,5 трлн тенге в 2022 году до 3 трлн в 2024 году. Валютные активы Национального фонда, по прогнозам, вырастут с 55,3 млрд долларов США в 2022 году до 61,6 млрд в 2024 году.
 

Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. В среднесрочном периоде в рамках контрцикличной политики планируется снижение уровня ненефтяного дефицита с 8,1% к ВВП в 2022 году до 6,3% к ВВП в 2024 году. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге, в 2024 году - 16 трлн тенге", - добавил Иргалиев. 


 

ЕАБР готов стать полноценным партнером программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества

17.11.2021, 21:25 52462
МОСКВА. 17 НОЯБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) готов стать полноценным партнером Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Об этом заявил заместитель председателя правления ЕАБР Сергей Васильев на ХХ Министерской конференции Программы ЦАРЭС "Связанность, сотрудничество и устойчивость в цифровую эпоху", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В стратегическом периоде до 2026 года банк сфокусирован на реализации трансграничных инвестиционных проектов с интеграционным эффектом с совокупным объемом инвестиций почти 11 миллиардов долларов. 
 

Планируем реализовать не менее трех масштабных инвестиционных мегапроектов на общую сумму участия банка около 1,2 миллиарда долларов. В их числе транспортный коридор Европа - Западный Китай, единая товаропроводящая сеть стран присутствия ЕАБР, а также развитие водно-энергетического комплекса Центрально-Азиатского региона, - отметил Сергей Васильев. - Ожидается, что к 2030 году реализация этих проектов приведет к ежегодному дополнительному росту около 1,5% ВВП стран Центральной Азии, увеличению уровня занятости на 1,5%, доли торговли продовольственными товарами между странами на 2%, грузооборота стран более чем на 30%".

 
Банк заинтересован в инвестиционном и аналитическом сотрудничестве со странами региона ЦАРЭС по вопросам развития водно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, цифровизации, а также климатической повестке и достижении целей устойчивого развития ООН.
 

Синергия широтных и меридианных коридоров, а также достижение "бесшовности" транспортных коридоров позволит раскрыть потенциал взаимной торговли и региональной интеграции в Евразии. Полагаем, что сопряжение международного транспортного коридора Север - Юг с широтными коридорами обеспечит дополнительный рост грузопотока на 40%", - подчеркнул Сергей Васильев. 

 
Кроме того, он отметил важность расширения миссии ЦАРЭС к 2030 году, нацеленной на объединение людей, политик и проектов, что придаст серьезный импульс развитию всего региона и позволит создать качественную платформу экономического и социального сотрудничества для Центральной Азии. 
 
ЕАБР вместе с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) является региональным механизмом финансирования и охватывает широкую повестку присутствия в регионе. На сегодняшний день ряд проектов ЕФСР в сфере энергетики и транспорта включены в базу проектов ЦАРЭС (проекты реконструкции Уч-Курганской ГЭС, Токтогульской ГЭС и автодороги в Кыргызстане).
 

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