МТИ: введен запрет на экспорт овощей и скота из РК

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НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о принятии оперативных и системных мер по финансово-экономическому блоку правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Султанова, в рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары совместно с МИО принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров.

Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров.

Также принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии.

В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей", - отметил глава МТИ.

Вместе с тем предпринимательский кодекс предусматривает инструменты применения пороговых и предельных цен.

По словам министра, совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами национальной экономики и сельского хозяйства пересмотрены подходы по пороговым ценам.

Это позволит не допустить риска дальнейшего роста цен. В случае существенного роста цен по отдельным товарам будет своевременно применен инструмент административного закрепления предельных цен в порядке, определенном антимонопольным органом", - пояснил Султанов.

Также будут подготовлены срочные законодательные инициативы, связанные с функциональным усилением деятельности Комитета торговли.

По диверсификации экономики и улучшению платежного баланса будут выработаны системные предложения по наращиванию несырьевого экспорта путем внедрения подходов "экспортной дисциплины", сообщил министр.

Будет использован опыт Юго-Восточной Азии и Восточной Европы для аккумулирования высококвалифицированных кадров, новых технологий в стране и взращивания новых активных игроков на международном рынке, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.

Важно акцентировать работу на международной торговле услугами и развитии трансграничной торговли. Для этого министерством будут выработаны предложения по развитию экспорта услуг и совместно с Национальным банком пересмотрена методика учета их экспорта. Продолжится работа по расширению кооперации и торговли с ближними соседями. Дальнейшее углубление торгово-экономических отношений, промышленной и инвестиционной кооперации будет нацелено на партнеров по ЕАЭС и ближайших соседей в Центральной Азии", - рассказал Султанов.

Он подчеркнул, что экономическая политика правительства будет направлена прежде всего на улучшение благосостояния населения и рост качества жизни.

Бюджетная и фискальная политика будет сбалансирована и прозрачна. Решительные меры налогово-таможенного администрирования обеспечат дополнительные источники доходов. В целях развития частного сектора как драйвера экономического роста акцент будет сделан на усиление МСБ через развитие конкуренции. Будет повышена эффективность и прозрачность мер государственной поддержки малым предприятиям", - сказал глава МТИ.

Через приватизацию и передачу в конкурентную среду будет сокращена доля государства в экономике, пересмотрены подходы управления государственными активами.