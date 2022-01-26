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Токаев: товарооборот Казахстана с Китаем достиг рекордных $17 миллиардов

25.01.2022, 15:59 22031
Токаев: товарооборот Казахстана с Китаем достиг рекордных $17 миллиардов
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Торговый оборот между Казахстаном и Китаем в 2021 году, несмотря на карантинные ограничения, показал высокий рост, достигнув рекордных $17 млрд за 11 месяцев, передает KAZAKHSTAN TOAY.
 

Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до $17 млрд. Из $40 млрд китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе саммита "Центральная Азия - КНР".

 
Он назвал это рост показательным, отметив, что РК стала крупнейшим торговым партнером КНР в регионе. 
 

Мы намерены дальше всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая наших китайских партнеров. Правительство разрабатывает новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов. Такая политика является неотъемлемой частью нового экономического курса Казахстана", - подчеркнул глава государства.



Напомним, что в этом году Казахстан и Китай отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.
 

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Правительство внесло изменения в механизм возмещения ущерба субъектам МСБ

26.01.2022, 09:17 2401
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Правительством внесены изменения в механизм возмещения ущерба субъектам МСБ. Правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, внесены изменения в механизм возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, комиссией совместно с НПП "Атамекен" были проанализированы итоги первичного рассмотрения заявок региональной комиссией Алматы. 
 
В ходе анализа была выявлена необходимость в дополнительных корректировках. В частности: 
 
- скорректирован порядок расчета по среднемесячному обороту при наличии у субъекта бизнеса нескольких объектов; 
 
- пересмотрен расчет при разнице между суммой ущерба и среднемесячным оборотом; 
 
- при расчете по среднемесячному обороту будут учитываться фактически отработанные месяцы 2021 года; 
 
- возмещение ущерба по ломбардам и обменным пунктам будет осуществляться только на основании судебной экспертизы; 
 
- уточнен порядок проведения выплат за услуги оценочных компаний. 
 
В целях максимально возможного учета и возмещения нанесенного ущерба акиматам регионов переданы полномочия по рассмотрению заявок физических лиц, имуществу которых нанесен ущерб в ходе массовых беспорядков. 
 
Кроме того, правительством дополнительно прорабатываются меры государственной поддержки субъектов крупного предпринимательства. 
 

Просим предпринимателей с пониманием относиться к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, невозможностью определения усредненного ущерба. Цель правительства - скорейшее возмещение ущерба для восстановления деятельности предпринимателей", - отметили в пресс-службе.


Напомним, по данным НПП "Атамекен", в девяти регионах страны выявлен 1861 пострадавший субъект бизнеса, которые расположены в 2266 объектах, из них в Алматы - 1602 субъекта, расположенных в 1969 объектах. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля - 1663; общепит - 68; финсектор - 88; логистика - 36; СМИ - 6. По данным нацпалаты, приблизительная сумма ущерба составляет порядка 95 млрд тенге.
 

Марабаев покинул пост зампредседателя КазМунайГаза

25.01.2022, 17:52 17966
Марабаев покинул пост зампредседателя КазМунайГаза
Фото: kmg.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Заместитель председателя правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Жакып Марабаев покинул свой пост, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В связи с окончанием срока действия трудового договора Жакып Марабаев покидает должность заместителя председателя правления по разведке и добыче АО НК "КазМунайГаз", - сообщили в пресс-службе компании. 

 
Жакып Марабаев является потомственным нефтяником. На протяжении 40 лет он работал на ответственных должностях в нефтегазовой отрасли. 
 
В разные годы занимал должности генерального директора АО "Казахстан Каспий Шельф", вице-президента ЗАО НК "КазахОйл", вице-президента АО "КазТрансОйл", генерального директора АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", заместителя управляющего директора North Caspian Operating Company.
 
Пост заместителя председателя КазМунайГаза Марабаев занимал с февраля 2019 года.
 

Токаев заявил о борьбе с коррупцией на границе с КНР

25.01.2022, 17:39 18651
Токаев заявил о борьбе с коррупцией на границе с КНР
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - На таможенной границе с Китаем ведется активная работа по устранению барьеров и коррупционных проявлений. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня в ходе саммита "Центральная Азия - КНР", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами", - сообщил президент РК. 

 
При этом он отметил, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны не пострадают вследствие проводимых мероприятий. Соответствующее поручение дано правительству и правоохранительным органам.
 
Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что со стороны РК принимаются усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Эта задача предполагает диверсификацию структуры товарооборота, устранение барьеров, наведение порядка в таможенных делах и внедрение инновационных решений. 
 

Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе органической сельхозпродукции и продовольствия на более чем $1 млрд", - сказал президент.

 
Кроме того, по его словам, необходимо продолжить диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. 
 

Со своей стороны Казахстан до 2025 года планирует инвестировать на эти цели $20 млрд. Это, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона. По оценке Всемирного банка, развитие транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост валового внутреннего продукта пяти государств на уровне 15%", - заключил глава государства.

 

Численность руководящего состава Самрук-Казына сократят вдвое

25.01.2022, 16:49 19826
Численность руководящего состава Самрук-Казына сократят вдвое
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Сократить численность административно-управленческого персонала корпоративного центра АО "Самрук-Казына" планируют в два раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, количество руководящих позиций сократится с 10 до 5. Также в компании в два раза сократится численность административного персонала и руководящих работников в корпоративных центрах портфельных компаний, говорится в плане мероприятий по вопросам реформирования Самрук-Казына, опубликованном на сайте фонда. 
 
В фонде также планируют исключить "институт советников" как штатных единиц, выявить командные перемещения в портфельных компаниях и принять меры по искоренению данной практики, а также уволить руководителей/членов "команд" в портфельных компаниях. 
 

Определить целесообразность наличия иностранных специалистов на соответствующих должностях (в том числе членов советов директоров/наблюдательных советов) по контролируемым компаниям с опубликованием результатов в открытых источниках. Обеспечить привлечение отечественных кадров, в том числе из президентского молодежного кадрового резерва. Прекратить практику назначения на должности первых руководителей портфельных компаний лиц, занимавших политические должности в последние три года, не имеющих опыта работы в бизнесе, несущих репутационные риски", - говорится в тексте документа. 

 
Фонд также намерен сократить общие и административные расходы, в том числе фонд оплаты труда и расходы на содержание советов директоров и наблюдательных советов. 
 
Напомним, 11 января, в ходе заседания мажилиса президент Касым-Жомарт Токаев поставил под сомнение эффективность общественного фонда "Самрук-Казына". 
 
Спустя 10 дней на форуме с бизнес-сообществом глава государства поручил срочно разобраться с процессом закупок фонда и пригрозил жесткими решениями, если не будет результата. 
 

Назначен первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек"

25.01.2022, 15:16 23316
Назначен первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек"
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, ранее Нурболат Айдапкелов возглавлял Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. В холдинге "Байтерек" он будет курировать вопросы поддержки и развития агропромышленного комплекса.
 
Нурболат Айдапкелов родился в 1979 году в Жамбылской области. В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". В 2002 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".
 
С января 2001 года по ноябрь 2003 года работал в РГП "Информационно-вычислительный центр" Агентства РК по статистике.
 
2003-2007 годы - главный специалист, директор финансового департамента АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".
 
2007-2008 годы - управляющий директор АО "НУХ "КазАгро".
 
2008-2009 годы - председатель правления АО "КазАгроГарант".
 
С июля по декабрь 2009 года - консультант АО "AstanaKnowledgeCity".
 
С 2009 по 2013 годы - заместитель председателя, ответственный секретарь Агентства РК по статистике.
 
С 2013 по 2014 годы - директор департамента социальной и демографической статистики Агентства РК по статистике.
 
С января 2015 года по май 2016 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
 
С 26 мая 2016 года - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
 
6 октября 2020 года указом президента страны Комитет по статистике преобразован в Бюро национальной статистики. 
 
С 28 октября 2020 года по 24 января 2022 года - руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
 

Нацбанк объяснил причины повышения базовой ставки

25.01.2022, 11:13 27196
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Акылжан Баймагамбетов рассказал об инфляции, ее основных составляющих и причинах повышения базовой ставки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Безусловно, повышение базовой ставки направлено на дальнейшее снижение инфляции, что является одной из основ общей антиинфляционной политики. При принятии решения в декабре 2021 года мы отмечали, что будем наблюдать за стабилизацией устойчивых факторов инфляции и инфляционных ожиданий, а также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации будем принимать решение о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики", - рассказал Баймагамбетов в интервью "Казинформ".

 
Он напомнил, что целевой ориентир по инфляции на 2022 год - 4-6%. С 2023 года он снизится до 4-5%. В среднесрочной перспективе президент поручил снизить инфляцию до 3-4% в 2025 году. Эта траектория плавного снижения целевого ориентира также заложена в стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года.
 

Учитывая, что трансмиссионный механизм монетарной политики действует на инфляцию с лагом, мы должны уже сейчас закладывать необходимые денежно-кредитные условия с учетом всех рисков, чтобы добиться необходимых результатов. В связи с этим Национальный банк будет продолжать проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику для снижения инфляции и заякорения инфляционных ожиданий", - пояснил эксперт.

 
Он также подтвердил, что основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продовольственные товары. При этом, как подчеркнул зампред, темпы роста продовольственной инфляции в декабре прошлого года снизились, составив по итогам 2021 года 9,9%. 
 

Следует отметить, что основные усилия правительства и акиматов были направлены на сдерживание цен на социальные значимые продовольственные товары, СЗПТ и расшивку "узких мест" в цепочках их поставок в крупные города. Это позволило стабилизировать продовольственную инфляцию. По сравнению с 2020 годом в прошлом году замедлились темпы роста цен на многие продукты питания. Снизился вклад в инфляцию таких товаров, как овощи и фрукты (годовой темп роста - 10,6% против 14,1%), масло (17,6% против 21,6% в 2020 году), сахар (15,1% против 32,8%). Вместе с тем на отдельные группы сохраняется умеренный рост цен вследствие влияния неблагоприятных результатов урожая зерновых в 2021 году", - проинформировал Баймагамбетов.

 
Тем временем, отметил он, постепенное восстановление потребительского спроса по мере адаптации населения к ограничительным мерам, а также повышение издержек производителей отразились на ускорении инфляции непродовольственных товаров и услуг в 2021 году. Продолжающееся по всему миру нарушение цепочек поставок, рост инфляции в странах - торговых партнерах также сказались на ускорении роста цен.
 

Наибольший вклад в непродовольственную инфляцию, которая по итогам прошлого года сложилась на уровне 8,5%, внесло удорожание энергоресурсов (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ) - примерно 38% от всей непродовольственной инфляции. Помимо прямого эффекта удорожание данных товаров оказывает дополнительное косвенное проинфляционное давление через удорожание товаров и услуг, в производстве и логистике которых используются ГСМ", - разъяснил специалист.

 
В то же время эффект от сдерживания роста цен и тарифов в начале пандемии постепенно исчерпался. В 2021 году рост цен был зафиксирован на отдельные коммунальные услуги: электроснабжение - на 9,3%, газоснабжение - на 5,5%. Восстановление спроса и удорожание ГСМ способствовали росту цен на услуги транспорта. Возврат к традиционному офлайн-формату обучения обусловил удорожание услуг аренды жилья (19,8%) и услуг образования (7,9%). Кроме того, отмечалось удорожание стройматериалов и ремонтных работ на фоне удорожания импорта и снятия пенсионных накоплений.
 

Траектория базовой инфляции указывает на неустойчивость замедления инфляционных процессов в прошлом году и их формирование выше целевого коридора. Здесь важно, что различные ее оценки после замедления в августе-ноябре 2021 года вновь продемонстрировали ускорение в декабре. Это связано с высоким ростом цен на нерегулируемые товары и услуги", - объяснил представитель Нацбанка.

 
По его мнению, полный эффект от комплекса мер пока не проявился по ряду причин.
 
Комплекс мер до конца февраля текущего года будет актуализирован и дополнен новыми мерами, которые позволят обеспечить стабильность инфляции в среднесрочном периоде и будут способствовать ее замедлению до 3-4% в 2025 году.
 

Как пример, в прошлом году действия правительства были нацелены на сдерживание цен на СЗПТ. Это дало эффект на стабилизацию и снижение продовольственной инфляции. Однако в состав СЗПТ входят 19 позиций из 160 продовольственных товаров, или 11% веса потребительской корзины, учитываемой в расчете инфляции. Учитывая, что продовольственная составляющая в инфляции имеет наибольший вклад, внимание следует уделить и другим продуктам питания, не вошедшим в СЗПТ", - пояснил Баймагамбетов.

 
Он отметил, что антиинфляционные меры должны быть основаны на рыночных принципах и включать в себя структурные изменения, связанные с повышением конкурентоспособности казахстанской экономики, сокращением избыточного посредничества и вмешательства государства в рыночные процессы. Эти меры повысят эффективность как всей макроэкономической политики, так и денежно-кредитной политики Нацбанка, позволив снизить инфляцию и ожидания в среднесрочном целевом коридоре 3-4% с 2025 года.
 
Баймагамбетов также рассказал, что Нацбанк ожидает замедления инфляции на фоне высокой базы прошлого года. В 2022 году основными драйверами замедления будут обновленные меры антиинфляционного реагирования, государственное ценовое регулирование социально значимых продовольственных товаров, а также введение моратория на рост стоимости регулируемых коммунальных услуг и ГСМ в первой половине текущего года.
 
Кроме того, замедлению инфляции будет способствовать статистический эффект высокой базы предыдущего года, когда наблюдался рост цен на многие продукты питания, ГСМ и отдельные услуги.
 
Согласно обновленным в январе текущего года оценкам НБ, которые учитывают влияние совместных с правительством мер, высокую базу 2021 года, ожидается дальнейшее замедление инфляционных процессов. По итогам 2022 года инфляция замедлится до 6-6,5%.
 

Конечно, нашим основным устремлением является вхождение инфляции в целевой коридор, в данном случае - достижение инфляции ближе к верхней границе коридора 4-6% в текущем году. Собственно поэтому и принято решение о повышении базовой ставки", - разъяснил зампред НБ.

 
Баймагамбетов рассказал, что Национальный банк продолжит следовать принципам инфляционного таргетирования и проводить дезинфляционную политику.
 

При принятии решения мы смотрим на баланс рисков. Неустойчивость замедления инфляции в конце прошлого года и ускорение непродовольственной инфляции вкупе с сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями обусловили текущее решение Национального Банка о повышении ставки. Ожидаем, что разрабатываемый сейчас правительством комплекс мер по контролю инфляции будет действенен", - пояснил он.

 
Дальнейшие решения будут приниматься с учетом реализации рисков внешнего сектора, развития эпидемиологической ситуации и формирования устойчивого тренда на снижение инфляции. Важным фактором анализа при принятии решений будут результаты мер антиинфляционной политики правительства.
 

Успешная реализация скоординированных мер правительства и Национального банка позволит снизить и стабилизировать инфляцию в коридоре 3-4% в 2025 году для достижения цели, поставленной главой государства", - заключил Баймагамбетов.

 

В Казахстане на треть сократились инвестиции в здравоохранение и соцуслуги

25.01.2022, 10:25 27666
В Казахстане на треть сократились инвестиции в здравоохранение и соцуслуги
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Объем инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь-ноябрь 2021 года составил 160,1 млрд тенге - на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года, когда система здравоохранения испытывала сильную нагрузку из-за пандемии COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Более половины инвестиций в секторе пришлось на небанковские заемные средства (47,3 млрд тенге), а также собственные средства (46,5 млрд тенге). Местные бюджеты и республиканский бюджет обеспечили 38,6 и 20,6 млрд тенге капитальных вложений соответственно, на кредиты банков пришлось лишь 7 млрд тенге", - сообщает finprom.kz.

 
По информации аналитиков, среди регионов РК более половины объема инвестиций в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг пришлось лишь на три региона: Алматы (33,6 млрд тенге), Нур-Султан (28,2 млрд тенге) и Туркестанскую область (20 млрд тенге).
 
Наименьшие объемы капитальных вложений отмечены в Атырауской (728,8 млн тенге), Актюбинской (2,1 млрд тенге) и Павлодарской (2,2 млрд тенге) области.
 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сфере здравоохранения и социальных услуг по итогам третьего квартала 2021 года, по данным Бюро национальной статистики, составила 225,1 тыс. тенге. При этом покупательная способность зарплаты в секторе выросла по сравнению с третьим кварталом 2020 года на 13,7%", - говорится в материале.

 
Отмечается, что самая высокая зарплата в сфере здравоохранения и социальных услуг отмечена в сегментах деятельности больничных организаций (237,5 тыс. тенге) и деятельности в области здравоохранения (230,4 тыс. тенге).
 
Самая низкая зарплата в сфере предоставления социальных услуг с обеспечением проживания (154,1 тыс. тенге) и без обеспечения проживания (158,3 тыс. тенге).
 
При этом зарплата в сфере здравоохранения уступает средней зарплате по стране. Так, в третьем квартале 2021 года разрыв составлял 7,6%, годом ранее - 10,9%, а в 2019 году - сразу 27,4%.
 

В целом по стране списочная численность работников сферы здравоохранения на конец третьего квартала 2021 года составляет 477,5 тыс. человек - на 15,8 тыс. больше, чем годом ранее", - добавили аналитики.

 

Финансирование планов развития западных регионов РК составит 15,3 триллиона тенге

25.01.2022, 09:52 28126
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров представил на рассмотрение правительства проекты Комплексных планов социально-экономического развития западных регионов: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы. 
 

Общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета - 1,7 трлн", - проинформировал Куантыров.

 
Так, комплексный план Актюбинской области состоит из 92 мероприятий. 
 

Общая сумма реализации плана составляет 1,7 трлн тенге, в том числе из РБ - 343,3 млрд, МБ - 165,6 млрд, частные инвестиции - 1,2 трлн", -уточнил министр.

 
Предусматривается реализация крупных проектов по развитию возобновляемых источников энергии, строительству завода по производству цемента, горно-обогатительного комплекса по переработке титаноциркониевых руд и др.
 
Будет создана особая индустриальная зона с привлечением зарубежных инвесторов. Ожидается, что большинство предприятий будут экспорто-ориентированными. 
 

Планируется строительство третьей нитки магистрального газопровода "Бухара-Урал" и газифицикация 85 сел, а также модернизация канализационно-очистных сооружений в городе Актобе и строительство инженерно-коммуникационных сетей в районах жилищного строительства", - рассказал спикер. 

 
Кроме того, будет модернизировано более 1300 километров автомобильных дорог. 
 

Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования будет создана современная инфраструктура. В 18 селах построят объекты здравоохранения. Будет проведена модернизация 224 школ и построен реабилитационный центр. Кроме того, планируется строительство двух общежитий в городе Актобе для студентов колледжей", - говорится в докладе.

 
По словам министра, реализация плана обеспечит к 2025 году рост инвестиций в основной капитал более чем 2,5 раза и составит 1,5 трлн тенге; объемов промышленности - в 1,6 раз (с 1,8 до 2,8 трлн тенге); объемов валовой продукции сельского хозяйства - на 37%.
 
Комплексный план развития Западно-Казахстанской области состоит из 116 мероприятий на общую сумму 2,6 трлн тенге, в том числе из РБ - 416,1 млрд, МБ - 117,8 млрд, частные инвестиции - 2,1 трлн.
 

В сфере промышленности и предпринимательства запланировано создание индустриальной зоны, строительство литейного производства, завода по глубокой переработке нефти и цементного завода. В сфере сельского хозяйства предусмотрено строительство двух теплиц, 25 откормочных площадок, 10 молочно-товарных ферм, создание четырех садковых рыбоводных хозяйств, восстановление и расширение площадей орошаемых земель с 6,6 до 50 тыс. гектаров и реконструкция Кировского водохранилища", - сказал Куантыров.        

 
В результате реализации комплексного плана Западно-Казахстанской области к 2025 году объем промышленности вырастет на 55%, валовой продукции сельского хозяйства - на 56%, уровень доступа к услугам водоснабжения достигнет 100%, износ электросетей сократится с 80 до 50%.        Актуализированный комплексный план развития Атырауской области состоит из 185 мероприятий на общую сумму 8,9 трлн тенге, в том числе из РБ - 535,8 млрд, МБ - 112,6 млрд, частные инвестиции - 8,3 трлн.
 
Как рассказал глава МНЭ, в рамках плана предусмотрено создание индустриальной зоны площадью 400 гектаров, строительство завода по производству терефталевой кислоты и оптово-распределительного центра.
 
По развитию сельского хозяйства планируется строительство шести теплиц, пяти откормплощадок, трех птицефабрик, семи прудовых хозяйств для выращивания рыбы, цехов по переработке молока и др.
 

Будут проведены работы по берегоукреплению рек Жайык и Урал, капитальному ремонту защитных дамб и другие", - рассказал он.

 
По итогам реализации плана к 2025 году ожидается, что объем промышленности увеличится на 35%, будет обеспечен стопроцентный охват населения водоснабжением. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95%, планируется ввод в эксплуатацию 3,5 млн квадратных метров жилья. 
 
Актуализированный комплексный план развития Мангистауской области состоит из 226 мероприятий. Общий объем финансирования - 2,1 трлн тенге, в том числе из РБ - 375,2 млрд, МБ - 117,9 млрд, частные инвестиции - 1,6 трлн.
 

В сфере промышленности запланирована реализация третьей фазы освоения месторождения "Дунга", строительство нефтехимического комплекса в городе Актау и другое. В сферах агропромышленного комплекса планируется реализация 25 инвестиционных проектов, субсидирование повышения продуктивности и качества продукции рыбоводства, а также развитие племенного рыбоводства", - поделился спикер.

 
В сфере туризма ожидается строительство 14 объектов.
 

В результате проведенных работ в Мангистауской области объем промышленности увеличится на 28%, поток туристов - в 4,6 раза, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100%, будет введено в эксплуатацию 4 млн квадратных метров жилья", - заверил Куантыров.

 
Министр добавил, что к 2025 году планируется привлечение по четырем регионам порядка 13 трлн тенге частных инвестиций и создание около 175 тыс. новых рабочих мест. 
 

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