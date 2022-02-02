АЗРК расследует трехкратное повышение цен оператором локомотивной тяги на станции "Алматы-2"

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам племенного животноводства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Изменения и дополнения связаны с дальнейшим дерегулированием племенного дела в республике, изменением подходов к осуществлению деятельности субъектов племенного животноводства, в целом совершенствованием селекционно-племенной работы, повышением уровня генетического потенциала сельскохозяйственных животных.

По законопроекту предполагалось, что субъекты в области племенного животноводства будут осуществлять свою деятельность без уведомления уполномоченного органа в этой области о начале своей деятельности.

Рабочей группой принято решение о сохранении государственного регулирования деятельности в области племенного животноводства для юридических лиц - племенных центров и дистрибьютерных центров по реализации семени и эмбрионов племенных животных - в виде уведомительного порядка. Вместе с тем, чтобы не допустить снижения качества оказываемых услуг специалистами по бонитировке, искусственному осеменению и пересадке эмбрионов, также предложено восстановить обязательное уведомление уполномоченного органа о начале своей деятельности такими специалистами - физическими лицами", - пишет Казправда .

Отечается, что значительно упрощаются основные требования, предъявляемые к их деятельности. Так, для осуществления деятельности в области племенного животноводства физическим лицам достаточно будет лишь наличие диплома об образовании по направлению "Сельское хозяйство и биоресурсы" или "Ветеринария", что будет более доступным для широкого круга лиц, так как текущие требования к образованию специфичны.

Технику-осеменатору достаточно будет иметь либо диплом об образовании, либо документ о прохождении курсов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, либо документ, подтверждающий стаж работы по данному профилю не менее шести месяцев.

В то же время эти специалисты будут обязаны проходить на постоянной основе курсы обучения и повышения квалификации, продолжительность которых будет разрабатываться и утверждаться уполномоченным органом.

Кроме того, закон "О племенном животноводстве" дополнен нормами по осуществлению геномной оценки животных, весьма распространенной в мировой практике. Такой метод позволит на раннем этапе отбирать перспективных особей для дальнейшего воспроизводства стада и получения приплода с желательными селекционными параметрами.

Вместе с тем конкретизированы положения, касающиеся иных видов оценки племенных животных, таких как бонитировка, индексная оценка, оценка по качеству потомства, оценка (испытания) по собственной продуктивности.

Также законопроект предусматривает превентивный механизм, принятый для своевременного пресечения и недопущения нарушений в области племенного животноводства. Так, внесены дополнения в части возможности осуществления ведомством уполномоченного органа профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля. Субъектами (объектами) профилактического контроля без посещения наряду с племенными и дистрибьютерными центрами, физическими и юридическими лицами, получившими бюджетные субсидии, будут являться и республиканские палаты.