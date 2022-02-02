АЗРК расследует трехкратное повышение цен оператором локомотивной тяги на станции "Алматы-2"

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - На заседании инвестиционного штаба озвучены регионы, отстающие от плана по привлечению инвестиций в основной капитал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Годовой план по привлечению инвестиций в основной капитал по республике выполнен на 94%. Целевые показатели перевыполнены в г. Шымкенте (115,5%), Актюбинской (101,8%) и Костанайской (101,3%) областях.
Наихудшие показатели отмечаются в Западно-Казахстанской (69,6%) и Кызылординской (66,4%) областях. Заместители акимов этих двух регионов по поручению премьер-министра будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Небольшое недостижение наблюдается в Карагандинской области (99,9%), Алматы (99,8%), Атырауской (99,1%), Жамбылской (97,4%), Павлодарской (96,2%) областях, Нур-Султане (96,1%).
Заметное неисполнение плана зафиксировано в Восточно-Казахстанской (92,1%), Мангистауской (90,8%), Алматинской (89,7%), Акмолинской (89,4%), Туркестанской (82,5%) и Северо-Казахстанской (80,4%) областях.
Отстающим регионам следует обратить внимание на необходимость строгого соблюдения установленных KPI. Акимы будут нести персональную ответственность за недостижение целевых индикаторов. Государственным органам и акиматам продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций", - премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Согласно информации, объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 13,2 трлн тенге, что на 7,3% больше показателя 2020 года.
Основными локомотивами роста инвестиций стали несырьевые сектора экономики. Так, индексы физического объема инвестиций выросли в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза, строительстве - в 1,2 раза, сельском хозяйстве - в 1,3 раза", - проинформировали в правительстве.
В обрабатывающей промышленности наиболее высокие показатели роста достигнуты в металлургии (+27%), производстве текстиля (+28%), фармацевтике (+39%), химической промышленности (+55%), минеральной продукции (+100%).
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику РК по итогам 9 месяцев 2021 года увеличился на 49% и составил $18,7 млрд.
По информации ведомства, наблюдается рост притока капитала практически по всем основным странам-инвесторам в экономику Казахстана.
В топ-10 государств-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, КНР, Россия, Великобритания, Бельгия, Турция, Южная Корея и Франция.