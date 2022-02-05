Минсельхоз: новый закон позволит решить нехватку пастбищ, сенокосов и пахотных земель

НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Принятие законопроекта "О личном подсобном хозяйстве" позволит решить данные задачи путем создания прочной законодательной основы, откроет доступ к мерам господдержки через их кооперацию, на этой основе повысит эффективность и поднимет жизненный уровень жителей, заверили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В развитии личных подсобных хозяйств остаются нерешенными такие проблемные вопросы, как дефицит пастбищных и сенокосных угодий, экономическая недоступность кормов, сбыт выращенной продукции по справедливой цене, обеспечение материально-техническими ресурсами и другие не менее важные моменты, рассказали в пресс-службе МСХ РК.
Около половины сельскохозяйственных животных находятся в ЛПХ (личные подсобные хозяйства). Огромный биологический актив не охвачен никакими технологическими процессами, хотя здесь заложен большой потенциал, позволяющий повысить эффективность производства и получать дополнительные доходы для роста жизненного уровня сельчан", - отметили в ведомстве.
Одной из острых проблем является удовлетворение растущих потребностей ЛПХ и их кооперативов в земельных угодьях.
В Минсельхозе рассказали, что законопроектом предлагается решить этот вопрос путем расширения существующих площадей, находящихся в ведении сельских акимов (земли населенных пунктов) и предназначенных для общественного пользования (выпас скота, сенокошение), выделения земельных угодий кооперативам ЛПХ из резервного фонда акимов районов и из земель запаса, вовлечения существующих организованных хозяйств, располагающих соответствующими земельными угодьями и производственной инфраструктурой, в состав кооперативов ЛПХ в качестве его членов.
Также отмечается, что четкая регламентация ведения хозяйственной деятельности ЛПХ позволит создать благоприятную экологическую обстановку, стабилизировать эпизоотическую и санитарную ситуацию не только в самих населенных пунктах, но и вокруг них.